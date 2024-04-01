Создана сборка Telegram для очень старых смартфонов

Пользователь игрового DTF с ником monobogdan разработал неофициальный клиент Telegram, который запускается на смартфонах с Android версии 2.2 и выше. Это означает, что теперь вести переписку в этом мессенджере можно даже с очень старых смартфонов — выпущенных в продажу начиная с 2010 года.
К сожалению, monobogdan пока не поделился установочным файлом, но обещает сделать это в среду. Сейчас он занимается доработкой приложения, вылавливая и устраняя возможные баги. В проекте задействованы официальный API Telegram, библиотека TDLib (Telegram Database Library) и прокси-сервер.
monobogdan поделился фотографией, которая доказывает, что его версия Telegram работает на смартфоне Samsung почти 15-летней давности. В планах разработчика — создать сборку мессенджера, которая будет работоспособна с Android версии 1.5. Это позволит запустить Telegram даже на самом первом в мире Android-смартфоне — T-Mobile G1 (также известном как HTC Dream).
Официально Telegram поддерживается на смартфонах с Android версии 8 и выше, а с более ранними сборками он несовместим. Впрочем, даже на древние смартфоны можно попытаться установить одну из прошлых сборок мессенджера — например 7.0, которая обладает совместимостью с Android начиная от версии 6.0. В этом случае окажутся неработоспособны возможности, внедрённые разработчиками за последние пять лет.
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