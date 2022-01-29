



В скором времени на Android и iOS выйдет обновлённая версия Telegram, куда будет добавлено несколько новых возможностей. Часть из них уже тестируется в бета-версии мессенджера.



По данным «Кода Дурова» в Telegram будет добавлена возможность загружать NFT-аватары. Подробностей пока мало, но уже можно посмотреть, как будут выглядеть такие аватары. Не исключено, что это лишь начальный этап использования технологии NFT, а в дальнейшем она найдёт более широкое применение в Telegram (например, каналы и пользователи смогут продавать NFT-товары на специальной площадке).







В Telegram также появится поддержка нового формата анимированных стикеров WebM. В отличие от того, что реализовано сейчас, WebM позволяет использовать векторную анимацию с эффектом прозрачности и видеоролики длительностью до 3 секунд. Для пользователей преимущества перехода на этот формат очевиден: стикеры будут более красивыми и эффектными, при этом будут прорисовываться гораздо быстрее. Стикеры в формате WebM уже поддерживаются бета-версией Telegram 8.5 для iOS.







