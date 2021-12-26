Первое в мире СМС продали на аукционе в качестве произведения искусства в декабре текущего года.
Оператор сотовой связи Vodafone выставил скриншот сообщения Merry Christmas («С Рождеством»). Он был продан во Франции на аукционе в криптовалюте Ethereum за €132 680.
Реальность 2021 года — набор пикселей можно продать на аукционе как картину великого художника. Это называется NFT.
Уходящий год — пик интереса к теме. NFT — главное слово года, по данным словаря Collins. Сначала в марте криптохудожник Beeple продал NFT за на тот момент рекордные $69 млн на аукционе Christie’s. В конце, после спада в середине, он продолжился.
Основатель Twitter Джек Дорси продал скриншот своего первого твита на платформе в виде NFT за $2,9 млн, за ним последовал Илон Маск и другие знаменитости. Один из кейсов — то же СМС от Vodafone. Разберем, что представляют собой картинки на блокчейне.
Что такое NFT?
NFT (англ. Non-fungible token, невзаимозаменяемый токен) — сертификат на владение уникальным цифровым активом. Это может быть фотография, скриншот, рисунок, видео или GIF-ка. Они размещаются на блокчейне, их покупают и продают, как произведения искусства на аукционе.
Особенность NFT заключается в том, что они не взаимозаменяемы. Если поменять одни монеты биткоина на другие, их ценность не изменится. С NFT же так не работает — общего курса этой криптовалюты нет, каждый рисунок обладает своей стоимостью, причем, визуально они могут быть полностью схожи.
Например, у художника Джози есть два одинаковых рисунка, стоимость у них разная. И это не единственный пример. В его коллекции есть множество визуально одинаковых NFT-токенов с разной стоимостью.
По одной из теорий, предшественниками NFT были цветные биткоины. Их функциональность была аналогична той, что есть у NFT. Основной принцип их работы описал основатель блокчейн-платформы Ethereum Виталик Бутерин: «Вопрос легитимности заключается в том, какие NFT люди считают привлекательными для покупки, а какие – нет. Если все согласны с тем, что один NFT интересен, а другой – неэффективен, люди предпочтут купить первый, потому что он будет иметь более высокую ценность».
Как применяют NFT?
Сейчас NFT — это способ монетизации своей популярности и даже троллинга. Например, комик Идрак Мирзализаде был депортирован из России в этом году за скандальную шутку. В ответ на это он выставил на продажу свой аннулированный вид на жительство в России в виде невзаимозаменяемого токена.
«Можете предлагать любую сумму, хоть $50. Если это будет максимальная сумма, которую предложат, я продам за $50. И я обещаю, что цена на этот NFT, на этот вид на жительство вырастет к тому моменту, когда я вернусь в Россию. А я точно знаю, что вернусь, пусть через 100 веков», — говорит комик. Ключевое — чем выше интерес к теме, к которой относится NFT, тем выше стоимость токена.
Более популярный способ применения NFT — монетизация популярности. «Если NFT будут рассматриваться как казино, приносящее прибыль и без того богатым знаменитостям, результат будет менее впечатляющим», — раскритиковал токены основатель Ethereum Виталик Бутерин. И тем не менее, это основной способ поднять стоимость NFT.
В 2013 году появился мем «Озадаченная Хлоя». В 2021-м девушка, изображенная на нем, решила продать эту фотографию в виде NFT — стартовая цена составляла пять Ethereum, это около 1,1 млн рублей. Тренду последовал Илон Маск — основатель Tesla выразил намерение продать свой твит, к которому прикреплен трек, посвященный NFT.
Топ-10 самых дорогих NFT-токенов и их цены:
- The Merge — $91,8 млн
- Everydays: the First 5000 Days — $69,3 млн
- HUMAN ONE — $28,985
- CryptoPunk #7523 — $11,75 млн
- CryptoPunk #3100 — $7,67 млн
- CryptoPunk #7804 — $7,6 млн
- Crossroad — $6,6 млн
- A Coin for the Ferryman — $6,034 млн
- Ocean Front — $6 млн
- CryptoPunk #5217 — $5,59 млн
Как купить или продать NFT?
NFT-токены продаются и покупаются на торговых площадках. Это платформы, специально созданные для приобретения и продажи невзаимозаменяемых токенов. Они хранятся, отображаются, продаются и в некоторых случаях даже создаются здесь.
Топ-6 платформ:
- opensea.io.
- Rarible
- Nifty Gateway
- SuperRare
- NBA Top Shot
- Foundation
OpenSea
Крупнейший NFT-маркетплейс. Его особенность — разнообразие предложений, что отодвигает на второй план остальные торговые площадки.
Условия размещения: чтобы опубликовать токен, необходимо заплатить комиссию. Она зависит от множества факторов: спроса на них, времени суток и тд. Обычно она составляет $70–100.
Rarible
Российская площадка, получившая всемирную популярность. Ее особенность - возможность для авторов получать вознаграждение за каждую перепродажу их работы.
Условия размещения: комиссия $30-100 за каждую публикацию.
NiftyGateway
Платформа биржи Gemini. Имеет удобный интерфейс и безупречную репутацию.
Условия размещения: Размещение — бесплатно. Nifty Gateway забирает 15% комиссии со сделки. При перепродажах NFT автору начисляется 10% со сделки.
SuperRare
Площадка, требующая подтверждения авторства каждого NFT. Для этого художники разрабатывают специализированный сертификат.
Условия размещения: размещение бесплатное, при первой продаже SuperRare забирает 15% от сделки.
NBA Top Shot
NFT платформа с поддержкой американской баскетбольной лиги. Концепция площадки заключается в выпуске и продаже цифровых спортивных коллекционных карточек.
Условия размещения: комиссия 5% за каждую продажу.
Foundation
Платформа считается более продвинутой с точки зрения дизайна и функциональности. Особенность площадки - чтобы туда попасть необходимо получить приглашение от какого-либо автора.
Условия размещения: публикация бесплатная, 15% с продажи токена, при каждой перепродаже автор получает 10% роялти.
Как создать NFT?
Разберем, как это сделать на примере платформы OpenSea.
Что понадобится для создания NFT-токена:
- Сайт opensea.io
- Криптокошелек (Ethereum, Meta Mask или другой), который будет привязан к профилю
- Контент, который хотите выложить в качестве NFT
- Открываем сайт opensea.io
- Выбираем: Create/My collections
- Чтобы добавить токен, нужно создать коллекцию. Добавляем ее логотип, название и описание.
- Когда коллекция создана, в нее можно добавлять сами токены. Выбираем «Add items», а далее «Add new item».
- Готово. Загружаем токен на сайт и выставляем на аукцион.
Перспективы NFT
В 2021 году интерес к NFT останется как минимум на должном уровне. Начиная с мая текущего года, к этим токенам наблюдался спад интереса — на тот момент их продажи упали с пикового значения в $176 млн 9 мая до всего $8,7 млн 15 июня. И тем не менее, интерес к теме остался на настолько высоком уровне, что NFT стало словом года.
Как минимум, художники и платформы сбавлять обороты не собираются. В марте текущего года SuperRare привлекла $9 млн от инвесторов. Средства предназначены для дальнейшего развития и перезапуска в 2022-м.
В следующем году появится множество новых платформ и моделей монетизации токенов, которые позволят авторам контролировать свою интеллектуальную собственность, полагает эксперт Be In Crypto Манго Догвуд. Также появятся новые модели вознаграждения, которые станут основой их успеха.
Возможно, мы стоим на пороге пересмотра парадигмы авторского права. NFT интересны музыкальной индустрии. Догвуд говорит, что авторам интересно это направление. Проблема музыкантов заключается в том, что основную прибыль от их творчества получают студии звукозаписи и стриминговые сервисы, NFT может изменить расстановку сил в пользу авторов.
Кажется, скачок в развитии в 2021 году — только начало.
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На крипте однозначно много людей подняло. И много кто не вкладывал и в итоге ничего терять им не предется. Другое дело, что это пирамида или около того и когда-то ее обрушат.
Кто на это вообще ведётся