Ранее мы рассказывали про NFT. В этой заметке не будем ударяться в философию сертификатов на владение уникальными цифровыми активами, а вместо этого рассмотрим способ их создания на платформе OpenSea.
Сразу хочу оговориться, что не преследовал желания что-либо там продавать — хотелось посмотреть как всё это работает. Поэтому я не создавал чего-либо уникального, а просто взял несколько кадров из медиатеки «Фото» на своем iPhone и перевел их в 8-битные изображения с помощью приложения Glitche.
Итак, все мы помним, что за NFT стоит технология блокчейна? Зарегистрироваться в OpenSea с помощью привычного логина и пароля не получится, поскольку для авторизации необходим криптокошелёк. Можно использовать свой существующий, если он есть в списке поддерживаемых. Я пошел по пути новичков и создал новый, выбрав один из рекомендуемых — MetaMask. Основные критерии выбора этого криптокошелька, кстати на OpenSea он отмечен как самый популярный, — возможность авторизации в десктопной версии и в мобильной приложении платформы для создания NFT.
MetaMask доступен в качестве расширения для браузера Chrome и мобильного приложения. В процессе создания нового аккаунта вам предложат запомнить контрольную фразу, которая необходима для восстановления доступа к учетной записи в случае, если вы забудете пароль. Рекомендуется её записать и сохранить офлайн.
Теперь когда криптокошелёк создан можно переходить к авторизации на OpenSea. В правом верхнем углу сайта платформы нажимаем кнопку с иконкой портрета и кликаем строчку Profile — здесь нужно выбрать для авторизации MetaMask или любой другой кошелёк, который вы предпочли.
Этот раздел можно кастомизировать, добавив обложку, аватарку, а также изменить имя. На странице профиля представлены основные разделы:
- Collected — здесь собираются созданные и приобретенные коллекции NFT
- Created — созданные вами токены
- Favorited — все NFT, которые вы лайкали
Как создать свой NFT-токен на OpenSeaДля создания собственного NFT переходим в раздел Create, который расположен в верхней части сайта. Откроется окно загрузки файла. OpenSea поддерживает файлы не более 100 МБ в следующих типах расширений: JPG, PNG, GIF, SVG, MP4, WEBM, MP3, WAV, OGG, GLB, GLTF.
Для загрузки файла нажимаем окно с пиктограммой картинки или перетаскиваем его прямо в него. В поле Name необходимо прописать название вашего NFT. Помимо имени, к токену можно добавить ссылку, описание, а также поместить его в коллекцию. По завершению нажмите кнопку Create — ваш NFT будет создан.
После успешной загрузки и создания токена вы можете приступать к его продаже. Здесь важно понимать, что не получится просто нажать на кнопку Sell и загребать деньги лопатой. Как минимум, для начала нужно будет заплатить OpenSea комиссию в размере от 7,5% от стоимости NFT. Это сумма спишется с вашего криптокошелька после публикации.
На OpenSea есть два вида продажи NFT-токенов — Fixed Price и Timed Auction. В первом случае устанавливается конкретная цена за файл. Во втором — начальная стоимость и работает он как обычный аукцион. Другими словами файл приобретает покупатель, предложивший самый высокую ставку.
В качестве выводаНе хочу осуждать NFT с какой-либо точки зрения. Здесь каждый должен для себя решить сам. Я отношусь к технологии, как к возможности дополнительного заработка для авторов цифрового контента. В моем понимании это еще один маркетплейс или канал продаж другими словами.
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