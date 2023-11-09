В WhatsApp появится реклама

Олег

WA


Популярный мессенджер WhatsApp может в ближайшем будущем начать показывать пользователям рекламу. Об этом пишет 9to5Google.

Согласно источнику, интервью зарубежным СМИ дал глава WhatsApp Уилл Кэткарт. Среди прочего, он заявил, что команда всерьез рассматривает внедрение рекламы в мессенджер в ближайшем будущем. На вопрос, где именно она будет показываться, он отметил, что постарается избежать баннеров в самых заметных местах.

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Скорее всего, реклама появится рядом со статусами пользователя. Когда кто-то откроет ваш статус (который вы сами придумываете и вводите на специальной страничке), WhatsApp может показывать баннеры в соответствии с интересами.

Напомним, что несколько лет назад WhatsApp обновил лицензионное соглашение, по которому мессенджер получил право собирать данные о действиях пользователя. Эти изменения вызвали шквал критики в адрес руководства и отток пользователей, а также добавили популярности Telegram и Signal.

Однако WhatsApp всё же настоял на своём, и спустя несколько месяцев даже заставил пользователей принять новое соглашение под угрозой отключения от серверов. Скорее всего, изменения в правилах обработки данных пользователей подготавливались для внедрения рекламы в мессенджер. 

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Источник:
9to5Google
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Комментарии

+75
Slawoc.M
Лично я всё реже и реже пользуюсь ватсапом, всё больше телеграмм. Будет реклама, полностью перейду в телеграмм
2 часа назад в 21:30
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