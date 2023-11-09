В WhatsApp появится реклама



Популярный мессенджер WhatsApp может в ближайшем будущем начать показывать пользователям рекламу. Об этом пишет 9to5Google.



Согласно источнику, интервью зарубежным СМИ дал глава WhatsApp Уилл Кэткарт. Среди прочего, он заявил, что команда всерьез рассматривает внедрение рекламы в мессенджер в ближайшем будущем. На вопрос, где именно она будет показываться, он отметил, что постарается избежать баннеров в самых заметных местах.







Скорее всего, реклама появится рядом со статусами пользователя. Когда кто-то откроет ваш статус (который вы сами придумываете и вводите на специальной страничке), WhatsApp может показывать баннеры в соответствии с интересами.



Напомним, что несколько лет назад WhatsApp обновил лицензионное соглашение, по которому мессенджер получил право собирать данные о действиях пользователя. Эти изменения вызвали шквал критики в адрес руководства и отток пользователей, а также добавили популярности Telegram и Signal.



Однако WhatsApp Скорее всего, реклама появится рядом со статусами пользователя. Когда кто-то откроет ваш статус (который вы сами придумываете и вводите на специальной страничке), WhatsApp может показывать баннеры в соответствии с интересами.Напомним, что несколько лет назад WhatsApp обновил лицензионное соглашение, по которому мессенджер получил право собирать данные о действиях пользователя. Эти изменения вызвали шквал критики в адрес руководства и отток пользователей, а также добавили популярности Telegram и Signal.Однако WhatsApp всё же настоял на своём , и спустя несколько месяцев даже заставил пользователей принять новое соглашение под угрозой отключения от серверов. Скорее всего, изменения в правилах обработки данных пользователей подготавливались для внедрения рекламы в мессенджер.