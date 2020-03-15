





В скором времени в WhatsApp снова вернётся возможность отправлять самоуничтожающиеся сообщения. Они впервые появились в этом мессенджере в ноябре прошлого года, но уже в декабре стали распространяться только на групповые чаты. В новейшей бета-версии WhatsApp для Android самоуничтожение сообщений работает даже в личной переписке.Очевидно, что в скором времени эта возможность будет реализована в релизных версиях WhatsApp для Android и iOS.WhatsApp позволяет выбрать, как долго сообщения остаются в переписке у собеседников: 1 час, 1 день, 1 неделя, 1 месяц или 1 год. По истечению этого периода сообщения исчезает. Если отправлять сообщения без отложенного уничтожения, они остаются в переписке навсегда. При установке временного лимита рядом со временем отправки сообщений будет отображаться иконка часов.Время, после которого переписка очищается, устанавливает в настройках чата. Таймер задаётся не для каждого сообщения отдельно, а для всей переписки, при этом о времени удаления сообщений оповещаются обе стороны. Не исключено, что разработчики WhatsApp реализуют запрет делать скриншоты в таких чатах, иначе пропадает весь смысл защищать сообщения таким образом.