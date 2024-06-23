В Windows 11 появится доступ к Android-смартфону из меню «Пуск»

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Компания Microsoft продолжает улучшать утилиту Phone Link для подключения Android-смартфонов к компьютерам под управлением ОС Windows. В новой сборке Windows 11 для инсайдеров доступ к приложению Phone Link можно получить прямо из «Пуска».Microsoft официально объявила, что интегрирует Phone Link в меню «Пуск» Windows 11, что позволит быстро просматривать статус смартфона, список приложений и многое другое. Для сравнения в текущих сборках для доступа к этим параметрам необходимо вручную открывать приложение Phone Link.Интересно, что в будущем Microsoft планирует внедрить и поддержку iOS. Ну а пока все нововведения работают только с Android в бета-версии Windows 11 Insider Preview Build 22635.3790. Скорее всего, обычные пользователи получат обновление этой осенью.