В Windows 11 появится доступ к Android-смартфону из меню «Пуск»

Фархад
Windows Phone

Компания Microsoft продолжает улучшать утилиту Phone Link для подключения Android-смартфонов к компьютерам под управлением ОС Windows. В новой сборке Windows 11 для инсайдеров доступ к приложению Phone Link можно получить прямо из «Пуска».

Microsoft официально объявила, что интегрирует Phone Link в меню «Пуск» Windows 11, что позволит быстро просматривать статус смартфона, список приложений и многое другое. Для сравнения в текущих сборках для доступа к этим параметрам необходимо вручную открывать приложение Phone Link.

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Интересно, что в будущем Microsoft планирует внедрить и поддержку iOS. Ну а пока все нововведения работают только с Android в бета-версии Windows 11 Insider Preview Build 22635.3790. Скорее всего, обычные пользователи получат обновление  этой осенью.
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Источник:
Windows
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Комментарии

Dmitriy
+1000
Dmitriy
Улучшать-то улучшают, но как-то оно временами нифига не стабильно цепляется к мобиле. То стабильно само, то после 5-6 попыток... А с iOS и iMazing работает лучше тунца, костылей от мелкомягких и не надо.
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