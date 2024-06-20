Срочно обновите Windows! Microsoft устранила серьезную уязвимость Wi-Fi

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Эксперты The Register обратили внимание, что в недавнем обновлении компания Microsoft исправила одну из очень серьёзных уязвимостей в Windows 11 и Windows 10, которая могла подвергнуть пользователей огромному риску при подключении к общедоступным сетям Wi-Fi.Как выяснилось, уязвимость (CVE-2024-30078) позволяет хакерам запустить вредоносный пакет на устройствах, подключённых к одним и тем же сетям Wi-Fi в аэропортах, кафе, гостиницах и даже в офисах. Затем злоумышленники могли удалённо запускать команды и получать доступ к системе. Причём всё без какого-либо взаимодействия с пользователем или аутентификации.Microsoft выпустила патч в рамках своего ежемесячного обновления безопасности ещё 11 июня, отметив эту уязвимость как «важную».