Срочно обновите Windows! Microsoft устранила серьезную уязвимость Wi-Fi

Фархад
Windows

Эксперты The Register обратили внимание, что в недавнем обновлении компания Microsoft исправила одну из очень серьёзных уязвимостей в Windows 11 и Windows 10, которая могла подвергнуть пользователей огромному риску при подключении к общедоступным сетям Wi-Fi.

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Как выяснилось, уязвимость (CVE-2024-30078) позволяет хакерам запустить вредоносный пакет на устройствах, подключённых к одним и тем же сетям Wi-Fi в аэропортах, кафе, гостиницах и даже в офисах. Затем злоумышленники могли удалённо запускать команды и получать доступ к системе. Причём всё без какого-либо взаимодействия с пользователем или аутентификации.

Microsoft выпустила патч в рамках своего ежемесячного обновления безопасности ещё 11 июня, отметив эту уязвимость как «важную».
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Источник:
The Verge
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Комментарии

Lord
+622
Lord
Это как вечная борьба добра со злом.
31 минуту назад
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