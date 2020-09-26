На этой неделе в сеть утёк исходный код Windows XP. Благодаря этой утечке, начали обнаруживаться очень интересные факты.
Как выяснилось, на раннем этапе создания Windows XP очень походила операционную систему для компьютеров Mac. В XP была встроена тема оформления Candy, которая сильно напоминает интерфейс Aqua из Mac OS X, показанный компанией Apple в 2000-м году на мероприятии Macworld Conference & Expo. Многие элементы, в том числе кнопки и полосы прокрутки напоминают леденцы и были явно были заимствованы у конкурента.
Тема Candy отмечена в исходниках Windows XP «только для внутреннего использования» и не была доступна обычным пользователям. Примечательно, что тема описывается как Whistler skin with eye candy (явная отсылка к леденцам), а Whistler — это кодовое название Windows XP. Таким образом, можно сказать, что вся операционная система строилась вокруг заимствованного оформления, которое в конечном итоге пришлось переделывать, чтобы избежать обвинений в плагиате.
Если бы не утечка исходников Windows XP, никто так бы и не узнал, чем вдохновлялись инженеры Microsoft при создании этой операционной системы. Не исключено, что в её исходниках будет обнаружено ещё немало забавных моментов.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Как выяснилось, на раннем этапе создания Windows XP очень походила операционную систему для компьютеров Mac. В XP была встроена тема оформления Candy, которая сильно напоминает интерфейс Aqua из Mac OS X, показанный компанией Apple в 2000-м году на мероприятии Macworld Conference & Expo. Многие элементы, в том числе кнопки и полосы прокрутки напоминают леденцы и были явно были заимствованы у конкурента.
Тема Candy отмечена в исходниках Windows XP «только для внутреннего использования» и не была доступна обычным пользователям. Примечательно, что тема описывается как Whistler skin with eye candy (явная отсылка к леденцам), а Whistler — это кодовое название Windows XP. Таким образом, можно сказать, что вся операционная система строилась вокруг заимствованного оформления, которое в конечном итоге пришлось переделывать, чтобы избежать обвинений в плагиате.
Если бы не утечка исходников Windows XP, никто так бы и не узнал, чем вдохновлялись инженеры Microsoft при создании этой операционной системы. Не исключено, что в её исходниках будет обнаружено ещё немало забавных моментов.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Источник:
Как из этой новости сделать новость-бомбу:
Вот ещё некоторые варианты от меня:
"Если бы не MacOS, с её незабвенным интерфейсом, возможно и не было никакой Windows XP!"
"Я почувствовал как из моих карманов утекают деньги на адвокатов" — реакция Билла Гейтса на дизайн полос прокрутки в тестовой сборке Windows XP."