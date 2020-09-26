На этой неделе в сеть утёк исходный код Windows XP. Благодаря этой утечке, начали обнаруживаться очень интересные факты.

Как выяснилось, на раннем этапе создания Windows XP очень походила операционную систему для компьютеров Mac. В XP была встроена тема оформления Candy, которая сильно напоминает интерфейс Aqua из Mac OS X, показанный компанией Apple в 2000-м году на мероприятии Macworld Conference & Expo. Многие элементы, в том числе кнопки и полосы прокрутки напоминают леденцы и были явно были заимствованы у конкурента.

Windows XP

Тема Candy отмечена в исходниках Windows XP «только для внутреннего использования» и не была доступна обычным пользователям. Примечательно, что тема описывается как Whistler skin with eye candy (явная отсылка к леденцам), а Whistler — это кодовое название Windows XP. Таким образом, можно сказать, что вся операционная система строилась вокруг заимствованного оформления, которое в конечном итоге пришлось переделывать, чтобы избежать обвинений в плагиате.

Mac

Если бы не утечка исходников Windows XP, никто так бы и не узнал, чем вдохновлялись инженеры Microsoft при создании этой операционной системы. Не исключено, что в её исходниках будет обнаружено ещё немало забавных моментов.


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Источник:

The Verge The Verge

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