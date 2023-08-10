В «Яндекс GO» появились два способа экономить на аренде электросамокатов

60 минут на день за 339 рублей

100 минут на 7 дней за 499 рублей

200 минут на 30 дней за 849 рублей.

Кикшеринг «Яндекс GO» обновился и теперь дает новые возможности своим пользователям. С их помощью можно сэкономить на аренде электросамоката.Первое нововведение — отображение уровня спроса на кикшеринг. Его можно отследить по разным районам города: после выбора транспортного средства нажмите на «Индекс спроса» в углу экрана. От этого параметра зависит стоимость поездки, так что при желании можно сэкономить на аренде — если самокатов рядом много, а желающих ехать мало, поездка обойдется дешевле.А еще сервис теперь предлагает пакеты минут, в которые уже включена расширенная страховка. Доступны следующие варианты:При этом старт поездки оплачивается отдельно, а купленные минуты можно разделить на несколько поездок. Эта опция может быть выгода пользователям, живущим в районах с постоянно высоким спросом на кикшеринг — стоимость пакета не зависит от индекса спроса.