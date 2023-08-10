В «Яндекс GO» появились два способа экономить на аренде электросамокатов

Олег

Яндекс


Кикшеринг «Яндекс GO» обновился и теперь дает новые возможности своим пользователям. С их помощью можно сэкономить на аренде электросамоката.

Первое нововведение — отображение уровня спроса на кикшеринг. Его можно отследить по разным районам города: после выбора транспортного средства нажмите на «Индекс спроса» в углу экрана. От этого параметра зависит стоимость поездки, так что при желании можно сэкономить на аренде — если самокатов рядом много, а желающих ехать мало, поездка обойдется дешевле.

Яндекс

А еще сервис теперь предлагает пакеты минут, в которые уже включена расширенная страховка. Доступны следующие варианты:
  • 60 минут на день за 339 рублей
  • 100 минут на 7 дней за 499 рублей
  • 200 минут на 30 дней за 849 рублей.
Яндекс

При этом старт поездки оплачивается отдельно, а купленные минуты можно разделить на несколько поездок. Эта опция может быть выгода пользователям, живущим в районах с постоянно высоким спросом на кикшеринг — стоимость пакета не зависит от индекса спроса. 

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Комментарии

+580
law
7р мин это очень много….
25 минут назад
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