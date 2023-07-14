Я возненавидел и удалил «Яндекс Карты». Некогда лучший сервис превратился в ад и нервотрепку





Вот уже около десятка лет как «Яндекс Карты» негласно считаются самым лучшим картографическим и навигационным сервисом для России. В основном он приобрел свою репутацию благодаря высокой детализации местности и актуальности информации, которая постоянно поддерживается. Фанаты 2ГИС на этом этапе нервно сжимают кулаки, но сначала дочитайте до конца — похвалы «Яндексу» здесь будет очень мало.



Я и сам не один год пользуюсь «Яндекс Картами» и они действительно хороши: вероятность найти нужный вам объект или точку крайне высока с этим сервисом. Однако в последние пару лет приложение превратилось в мусор и нервотрепку. Приведу лишь несколько примеров, которые вынудили меня удалить «Яндекс Карты» с моего iPhone.





Кнопки умного города

Офлайн-карты

История поиска

Просмотр улиц

Бесит



Начну с самого свежего нововведения — четырех кнопок «умного города». Они появились в нижней части дисплея относительно недавно — это «Навигатор», «Заправки», «Транспорт» и «Такси», слева направо.Может показаться, что это очень удобно: все основные сервисы «Яндекса» в быстром доступе прямо на главном экране. На самом же деле данное нововведение не имеет с удобством и логикой ничего общего и стало для меня последней каплей.Большие кнопки через весь низ экрана постоянно нажимаются краем ладони при запуске «Карт» одной рукой и попытке дотянуться до любой другой кнопки. Уселся за руль, одной рукой пристегиваешься, другой открываешь «Карты», тянешься к поисковой строке… и видишь, что «Сюда машину не заказать», или «Старт маршрута через 3… 2…».Каждый раз, садясь в машину, я вынужден сначала проходить обряд закрытия двух-трех сервисов «умного» города, прежде чем сделать то, что мне нужно. Не говоря уже о том, что в движении утилита иногда сама запускает то, что считает нужным — например, тот же «Навигатор». А можно я сам решу, что мне открыть в моем смартфоне?Подразумевается, что кнопки «умного» города это верх практичности, но почему тогда в одном ряду расположены сервисы и для водителей, и для пешеходов? Получается, что, кем бы я ни был, я никогда не буду пользоваться половиной из кнопок, которые постоянно находятся на экране. В чем сложность сделать нижнюю панель настраиваемой?Когда они появились в «Яндекс Картах», я был просто счастлив, поскольку в моем регионе всегда был плохой мобильный интернет и строить маршрут за пределами приема Wi-Fi было сущим мучением.Как думаете, сколько раз я успешно воспользовался офлайн-маршрутами? Нет, не ноль, конечно, но где-то рядом. Похоже, что разработчик, отвечающий за юзабилити этой фичи, никогда не выходил за пределы офиса с гигабитным вайфаем. Потому что «Карты» всякий раз лезут в интернет при построении маршрута, даже если местность уже загружена в память устройства.Я понимаю логику этого действия: данные о дороге с сервера теоретически более актуальны, чем те, что я скачал вручную. Но я скачал их именно для того, чтобы воспользоваться при плохом соединении! Вместо этого я либо каждый раз жду, когда приложение «пробьется» на сервер через мой EDGE, либо лезу отключать Celullar и строю маршрут заново, что крайне «удобно» в дороге.Офлайн-карты в «Яндексе» — странный предмет: он вроде есть, но его как бы нет.Как происходит мое взаимодействия с навигацией обычно: находясь дома, я пробиваю на карте точку, куда собираюсь ехать, потом выключаю смартфон, иду в машину, открываю приложение и строю маршрут уже по факту.В таком алгоритме мне всегда было удобно не вводить тот же самый адрес повторно, а нажимать на него в истории поиска — она автоматически открывалась по нажатию на поисковую строку. А что открывается теперь? Правильно, вот эта в 99% случаев совершенно бесполезная для меня панель. Спасибо маркетологам!Да, история поиска находится на вкладке справа, но её на ходу нужно поймать, и это плюс одно бестолковое действие, которого раньше не требовалось. Пользователю удобно? Непорядок! Уберем-ка подальше то, чем он пользуется, и вытащим бесполезную требуху на свет божий. Идеально.Напоследок я оставил свою давнюю боль — это просмотр улиц на карте. Я искренне не понимаю, почему при приближении карты названия улиц с нее пропадают? Разработчики считают эту информацию нерелевантной? Логично, зачем же мне карта, улицы что ли смотреть.Пропадание названий это полбеды. При попытке поерзать по карте влево-вправо в поисках названия оно убегает из-под пальцев — я буквально вижу, как с края экрана появляется название, и тут же исчезает. Больше года прожив за границей, я уже почти привык автоматом запускать Google Maps, если мне нужно увидеть названия улиц.Насколько я понимаю, любые нововведения в продуктах больших компаний внедряются после исследования фокус-групп пользователей. А значит, теоретически всё перечисленное выше должно быть удобно большинству, а я — исключение из правил. Если это так, то чувство собственной уникальности немного причешет мои растрепанные нервы после использования «Яндекс Карт».Но точно не поможет вернуться в это приложение. Я твердо настроился найти замену сервису «Яндекса» и не качать его до тех пор, пока компания не додумается сделать свои гениальные нововведения опционально отключаемыми.