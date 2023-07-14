Я возненавидел и удалил «Яндекс Карты». Некогда лучший сервис превратился в ад и нервотрепку

Олег

Яндекс

Вот уже около десятка лет как «Яндекс Карты» негласно считаются самым лучшим картографическим и навигационным сервисом для России. В основном он приобрел свою репутацию благодаря высокой детализации местности и актуальности информации, которая постоянно поддерживается. Фанаты 2ГИС на этом этапе нервно сжимают кулаки, но сначала дочитайте до конца — похвалы «Яндексу» здесь будет очень мало.

Я и сам не один год пользуюсь «Яндекс Картами» и они действительно хороши: вероятность найти нужный вам объект или точку крайне высока с этим сервисом. Однако в последние пару лет приложение превратилось в мусор и нервотрепку. Приведу лишь несколько примеров, которые вынудили меня удалить «Яндекс Карты» с моего iPhone.

Кнопки умного города

Начну с самого свежего нововведения — четырех кнопок «умного города». Они появились в нижней части дисплея относительно недавно — это «Навигатор», «Заправки», «Транспорт» и «Такси», слева направо.

Карты

Может показаться, что это очень удобно: все основные сервисы «Яндекса» в быстром доступе прямо на главном экране. На самом же деле данное нововведение не имеет с удобством и логикой ничего общего и стало для меня последней каплей.

Первое — расположение. Большие кнопки через весь низ экрана постоянно нажимаются краем ладони при запуске «Карт» одной рукой и попытке дотянуться до любой другой кнопки. Уселся за руль, одной рукой пристегиваешься, другой открываешь «Карты», тянешься к поисковой строке… и видишь, что «Сюда машину не заказать», или «Старт маршрута через 3… 2…». АСТАНОВИТЕС! (c)

Каждый раз, садясь в машину, я вынужден сначала проходить обряд закрытия двух-трех сервисов «умного» города, прежде чем сделать то, что мне нужно. Не говоря уже о том, что в движении утилита иногда сама запускает то, что считает нужным — например, тот же «Навигатор». А можно я сам решу, что мне открыть в моем смартфоне?

Карты

Второе — нет логики. Подразумевается, что кнопки «умного» города это верх практичности, но почему тогда в одном ряду расположены сервисы и для водителей, и для пешеходов? Получается, что, кем бы я ни был, я никогда не буду пользоваться половиной из кнопок, которые постоянно находятся на экране. В чем сложность сделать нижнюю панель настраиваемой?

Офлайн-карты

Когда они появились в «Яндекс Картах», я был просто счастлив, поскольку в моем регионе всегда был плохой мобильный интернет и строить маршрут за пределами приема Wi-Fi было сущим мучением.

Как думаете, сколько раз я успешно воспользовался офлайн-маршрутами? Нет, не ноль, конечно, но где-то рядом. Похоже, что разработчик, отвечающий за юзабилити этой фичи, никогда не выходил за пределы офиса с гигабитным вайфаем. Потому что «Карты» всякий раз лезут в интернет при построении маршрута, даже если местность уже загружена в память устройства.

Я понимаю логику этого действия: данные о дороге с сервера теоретически более актуальны, чем те, что я скачал вручную. Но я скачал их именно для того, чтобы воспользоваться при плохом соединении! Вместо этого я либо каждый раз жду, когда приложение «пробьется» на сервер через мой EDGE, либо лезу отключать Celullar и строю маршрут заново, что крайне «удобно» в дороге.

Офлайн-карты в «Яндексе» — странный предмет: он вроде есть, но его как бы нет.


Карты

История поиска

Как происходит мое взаимодействия с навигацией обычно: находясь дома, я пробиваю на карте точку, куда собираюсь ехать, потом выключаю смартфон, иду в машину, открываю приложение и строю маршрут уже по факту.

В таком алгоритме мне всегда было удобно не вводить тот же самый адрес повторно, а нажимать на него в истории поиска — она автоматически открывалась по нажатию на поисковую строку. А что открывается теперь? Правильно, вот эта в 99% случаев совершенно бесполезная для меня панель. Спасибо маркетологам!

Карты

Да, история поиска находится на вкладке справа, но её на ходу нужно поймать, и это плюс одно бестолковое действие, которого раньше не требовалось. Пользователю удобно? Непорядок! Уберем-ка подальше то, чем он пользуется, и вытащим бесполезную требуху на свет божий. Идеально.

Просмотр улиц

Напоследок я оставил свою давнюю боль — это просмотр улиц на карте. Я искренне не понимаю, почему при приближении карты названия улиц с нее пропадают? Разработчики считают эту информацию нерелевантной? Логично, зачем же мне карта, улицы что ли смотреть. 

Карты
Яндекс, где улицы?

Пропадание названий это полбеды. При попытке поерзать по карте влево-вправо в поисках названия оно убегает из-под пальцев — я буквально вижу, как с края экрана появляется название, и тут же исчезает. Больше года прожив за границей, я уже почти привык автоматом запускать Google Maps, если мне нужно увидеть названия улиц.

Карты

Бесит

Насколько я понимаю, любые нововведения в продуктах больших компаний внедряются после исследования фокус-групп пользователей. А значит, теоретически всё перечисленное выше должно быть удобно большинству, а я — исключение из правил. Если это так, то чувство собственной уникальности немного причешет мои растрепанные нервы после использования «Яндекс Карт».

Но точно не поможет вернуться в это приложение. Я твердо настроился найти замену сервису «Яндекса» и не качать его до тех пор, пока компания не додумается сделать свои гениальные нововведения опционально отключаемыми. 

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Комментарии

–17
OnVoG
В чем проблема пользоваться Яндекс навигатором? Там ничего лишнего нету. Маршрут строит, по карте ведет. Сам себе трудности создаешь. Плюс половина чепухи конечно понаписана. Плохому танцору кое что тоже мешает. Особенно статьи писать.
Сегодня в 16:35
#
Олег Воронин
+2118
Олег Воронин OnVoG
Во-первых, это совсем разные продукты.
Во-вторых, я никогда не ездил и не езжу по навигатору. Я строю маршрут и еду по линии на карте, чтобы запоминать местность и развязки, понимать, где и как можно отклониться и так далее. Так я контролирую маршрут, а не он меня.
Сегодня в 16:45
#
tellurian
+4864
tellurian
ЯКарты и 2ГИС разные немного сервисы.
Да меняю не очень удобно сделали, но реальной альтернативы нет.
Сегодня в 17:01
#
+41
saman
Так а что в итоге? Чем он теперь пользуется?
2 часа назад в 17:27
#
+7
Ponivit saman
Атлас «Дороги России»
2 часа назад в 17:36
#
+8
Bart Simpson
"Я искренне не понимаю, почему при приближении карты названия улиц с нее пропадают?" Никуда названия не пропадают при увеличении масштаба, все на месте.
Но в целом все становится понятно про автора после Кнопок умного города.. Точнее, про руки автора.
2 часа назад в 17:33
#
Олег Воронин
+2118
Олег Воронин Bart Simpson
Смотрите фото в статье в соответствующем пункте. Там всё видно. Точнее, не видно.
час назад в 18:36
#
Tigrolik
+596
Tigrolik
Автору что-то с руками нужно делать.
2 часа назад в 18:00
#
John Doe
+665
John Doe Tigrolik
Не с руками, а кое с чем другим.
Что, автор, Крым уже надоел? Как-то быстро.
час назад в 18:24
#
+97
ProLogic6 John Doe
ты о чем вообще третьим глазом чтоль читал 🤣
4 минуты назад
#
+37
kkm
Про авто не скажу, «год за границей»-это вопрос совести каждого, а вот для пешехода карты стали полным помоечным шлаком еще с 11й версии. Испоганенный вид карты в режиме общественного транспорта, в плане контраста и нумерации домов, тошнотные «где поесть», «где заправиться» (пешеходу, угу, бензином) и прочими уродливыми плашками (крадеными у Гуглокарт) , сжирающими экран. Ну и да, чудовищная, цыганского вида цветастая нижняя панель на закуску. Опять же-с «автомобильным» набором. В итоге-для самой карты места на экране и нет, всё запомоено.. А 2 варианта поиска и панель сверху???? Такого отторжения ни одна программа не вызывает, реально. В итоге-для Москвы уже 3й год пользуюсь Organic Maps вместо Яндекс. Дожили..
54 минуты назад
#
Mers
+4475
Mers
Я использую maps.mi
Единственные оффлайн карты, которые работают на Донбассе😕
6 минут назад
#
Олег Воронин
+2118
Олег Воронин Mers
Вот это привет из прошлого! Юзал maps.me оооочень давно, в 2016-2018 годах, когда ходил с Blackberry и эта софтина работала на нем лучше всего))))
5 минут назад
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