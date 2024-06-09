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В «Яндекс Музыке» появится совершенно новый режим прослушивания

Олег

Музыка


Компания «Яндекс» тестирует высокое качество звука в своем музыкальном сервисе. Об этом пишет Rozetked.

Согласно источнику, первым изменение обнаружил участник форума 4pda. В его приложении «Яндекс Музыки» версии 2024.06.1 для Android кнопка включения HD-качества звука сменилась на полноценное меню выбора битрейта. В меню есть три варианта: NQ, HQ и HQ+, при этом внизу размещено пояснение:

«Оптимальное качество - 128 кб/сек, высокое - 320 кб/сек, максимальное - 1411 кб/сек (рекомендуем с WiFi)». 

Фото: 4pda

Битрейт третьего параметра, обозначенный как HQ+, соответсвует lossless-качеству. Это означает, что «Яндекс Музыка» скоро обзаведется режимом lossless-прослушивания, что точно порадует владельцев наушников и смартфонов с поддержкой кодеков LDAC и Hi-Res. Сама компания это пока не комментировала. 

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Источник:
Rozetked
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