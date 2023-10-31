В «Яндекс Почту», «Диск» и «Музыку» теперь можно входить без пароля



Фото: Яндекс



Компания «Яндекс» представила новый тип авторизации в аккаунтах без пароля. Об этом пишет Rozetked.



Согласно источнику, обновление получила фирменная утилита «Яндекс Ключ». Теперь вход в «Яндекс ID» можно совершить даже без пароля — достаточно выбрать правильную картинку из предложенных системой.







При входе в аккаунт через любой браузер на экране появится изображение и приглашение для перехода в «Яндекс Ключ». Внутри приложения вы увидите несколько картинок, среди которых будет ранее отображенная картинка. Вам нужно сделать правильный выбор, после которого сервер понимает: вход в аккаунт и вход в «Яндекс Ключ» осуществляет один и тот же человек.



Набор изображений генерируется случайным образом и обновляется каждый раз. Сами картинки заметным образом отличаются друг от друга, так что перепутать их невозможно. Вход по картинкам появился в дополнение к QR-авторизации.