В «Яндекс Почту», «Диск» и «Музыку» теперь можно входить без пароля

Олег

Ключ
Фото: Яндекс


Компания «Яндекс» представила новый тип авторизации в аккаунтах без пароля. Об этом пишет Rozetked.

Согласно источнику, обновление получила фирменная утилита «Яндекс Ключ». Теперь вход в «Яндекс ID» можно совершить даже без пароля — достаточно выбрать правильную картинку из предложенных системой.

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При входе в аккаунт через любой браузер на экране появится изображение и приглашение для перехода в «Яндекс Ключ». Внутри приложения вы увидите несколько картинок, среди которых будет ранее отображенная картинка. Вам нужно сделать правильный выбор, после которого сервер понимает: вход в аккаунт и вход в «Яндекс Ключ» осуществляет один и тот же человек.

Набор изображений генерируется случайным образом и обновляется каждый раз. Сами картинки заметным образом отличаются друг от друга, так что перепутать их невозможно. Вход по картинкам появился в дополнение к QR-авторизации. 

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Источник:
Rozetked
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Комментарии

+30
makc80
Джонни мнимоник 1995 год
час назад в 19:29
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Misha Gynin
–76
Misha Gynin
95% выберут печеньку 😂
52 минуты назад
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