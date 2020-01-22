Накануне выпуска Half-Life: Alyx компания Valve предлагает всем желающим бесплатно поиграть в предыдущие игры этой франшизы — Half-Life с расширением Opposing Force, а также Half-Life 2 с двумя последующими эпизодами DLC. Воспользоваться этим предложением можно до конца марта в магазине Steam.
По словам Valve, эти игры позволят игрокам подготовиться к выходу Half-Life: Alyx. Действие игры происходит между событиями в Half-Life и Half-Life 2, причём игрокам рекомендуется пройти обе части перед тем, как они примутся за новинку. Главные герои Half-Life: Alyx — Аликс Вэнс и её отец Элай, который строят сопротивление и пытаются противостоять захвату Земли пришельцами. Игроку предстоит действовать от лица Аликс и манипулировать предметами с помощью гравитационных перчаток. В игре есть бои и элементы исследования.
Играть в Half-Life: Aly можно будет в шлеме Oculus Rift или Valve Index, минимальные требования к компьютеру относительно невысокие: Windows 10, процессор Intel Core i5-7500 или AMD Ryzen 5 1600, видеокарта NVIDIA GTX 1060 или AMD Radeon RX 580 и 12 ГБ оперативной памяти. Прохождение занимает около 15 часов, то есть примерно столько же, сколько Half-Life 2. Отдельно на компьютерах и консолях она будет недоступна. Строить новые уровни можно будет с помощью сервиса Steam Workshop.
Над созданием Half-Life: Aly трудилась студия Campo Santo, использовавшая для неё движок Source 2. Игра будет стоить в Steam 1085 рублей, но до релиза её можно приобрести со скидкой 10% за 976,5 рублей. Обладатели гарнитуры Valve Index получат её бесплатно.
Для полного ознакомления с франшизой Half-Life также рекомендуется поиграть в Black Mesa. Это любительский ремейк классики 1998 года с более современной графикой, дополнительными элементами геймплея и расширенной картой.
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