«Говорят, что Россия — технически отсталая страна, нет дорог, роботехника не развивается, ракеты не летают, а почта идет слишком долго. It’s a bullshit».







В сети сегодня набрал популярность ролик «Русская Кибердеревня», действие которого происходит на Марсе. Роль главного героя фермера исполнил Сергей Чихачев, работавший над озвучкой персонажей League Of Legends, «Ведьмак 3», Overwatch и других игр.Фермер демонстрирует быт и технологии небольшой кибердеревни. Несмотря на присутствие роботов, летающие машины, космические корабли и дроны, «посёлку будущего» всё еще присуще проблемы российской глубинки. В ролике имеется пасхалка и, возможно, не одна. Например, QR-код на боку коровы ведет на учетную запись главы Роскосмоса в Twitter.