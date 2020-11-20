В сети сегодня набрал популярность ролик «Русская Кибердеревня», действие которого происходит на Марсе. Роль главного героя фермера исполнил Сергей Чихачев, работавший над озвучкой персонажей League Of Legends, «Ведьмак 3», Overwatch и других игр.
Фермер демонстрирует быт и технологии небольшой кибердеревни. Несмотря на присутствие роботов, летающие машины, космические корабли и дроны, «посёлку будущего» всё еще присуще проблемы российской глубинки. В ролике имеется пасхалка и, возможно, не одна. Например, QR-код на боку коровы ведет на учетную запись главы Роскосмоса в Twitter.
От авторов:
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Фермер демонстрирует быт и технологии небольшой кибердеревни. Несмотря на присутствие роботов, летающие машины, космические корабли и дроны, «посёлку будущего» всё еще присуще проблемы российской глубинки. В ролике имеется пасхалка и, возможно, не одна. Например, QR-код на боку коровы ведет на учетную запись главы Роскосмоса в Twitter.
От авторов:
«Говорят, что Россия — технически отсталая страна, нет дорог, роботехника не развивается, ракеты не летают, а почта идет слишком долго. It’s a bullshit».
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Мне кажется что эта фраза «как тебе такое Илон Маск», уже давно не актуальна :-)
Ещё класс
А ваши ТУПЫЕ С ХРЕНОВЫМИ одноразовыми актеришками с улицы даже фильм хорошо сделать не могут.
Одно дело СДЕЛАНО и люди этим пользуются ручками, другое дело то что ПОЩУПАТЬ НЕ ВОЗМОЖНО!!!!
СРАВНИВАЕТЕ НЕ СРАВНИМОЕ!!!