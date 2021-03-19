





Генеральный директор Visa Альфред Келли в последнем подкасте Fortune's Leadership Next намекнул, что в скором времени расплатиться криптовалютами можно будет практически где угодно — для этого всего лишь понадобится карта Visa. По его словам, компания «пытается сделать две вещи. Во-первых, разрешить покупку биткоинов по учетным данным Visa. Во-вторых, сделать возможным обмен биткоинов на фиатную валюту, что позволит использовать их в любом из 70 миллионов мест по всему миру, где принимают карты Visa».В интервью Келли также отметил, что криптовалюты потенциально могут стать новыми платежными средствами, особенно на развивающихся рынках. К тому же Visa уделяет все больше внимания использованию стейблкоинов — криптовалют, привязанных к базовым активам, например доллару. Гендиректор Visa добавил, что компания в настоящее время работает над многосторонней стратегией, охватывающей биткойны, альткойны, а также стейблкоины.Visa уже делает активные шаги по внедрению платежей криптовалютами в нашу жизнь. Так, в прошлом месяце компания объединила усилия с цифровым банком First Boulevard из Канзаса, чтобы создать пилотный API, который поможет Visa связать криптовалюты с фиатными валютами. Кроме того, Crypto.com, одна из крупнейших криптовалютных бирж в мире, сообщила о партнёрстве с Visa. Эта биржа уже выпускает платёжные карты этой системы, которые доступны в нескольких десятках стран, и теперь в рамках нового сотрудничества планирует увеличить охват.