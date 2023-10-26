Visa давно ушла из России, но придумала новую подлянку для россиян

Александр
Фото: Unsplash

По данным новостного издания SVTV News, компания Visa выпустила распоряжение, ограничивающее выдачу эмитированных ею банковских карт. Оно распространяется на банки, расположенные в странах, которые граничат с Россией.

В распоряжении, которое получили банки, нет прямого упоминания России, однако фактически запрет касается именно россиян. Дело в том, что документ был направлен финансовым организациям только в странах, граничащих с РФ, и он устанавливает запрет на выдачу карт иностранным гражданам. Банк, который допустит нарушение и выдаст карту Visa иностранному гражданину, может быть оштрафован на 1 миллион долларов США.

Насколько достоверна эта информация, пока неизвестно, официальной публикации на сайте Visa или на сайтах банков пока нет. Сама Visa покинула российский рынок весной 2022 года, как и её главный конкурент — Mastercard.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым


Банки в Казахстане уже предупредили, что перестанут выдавать карты иностранцам без временной регистрации, трудового договора или вида на жительство. Получить карту можно будет только при личном визите в банк, предъявив документы, которые подтверждают цель пребывания в стране.

Разработчик Илья Климов рассказал, что видел этот документ, и он не связан с Россией. Эти правила не менялись с 2018 года, но раньше за их нарушение были только мелкие штрафы, а в последнее время банки стали всё чаще отступать от них, поэтому Visa и разослала напоминание.
1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Cсылки по теме:
«Тинькофф-банк» вернулся в App Store — качайте как можно скорее (ОБНОВЛЕНО)
Как поменять иконку нового приложения Тинькофф на iPhone
«Тинькофф» запустил боевых роботов, от которых взвоют телефонные мошенники

Рекомендации

Рекомендации

Таксисты негодуют: «Яндекс» запретил отменять заказы
Google придумала, как гарантированно убедить владельцев iPhone перейти на Android
Google удалит аккаунты в «Фото», Drive и Gmail. Как не лишиться данных?
OneUI 6.0 разочарует владельцев Samsung Galaxy из-за нового локскрина

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+4299
Gabriel
Как-то мелковато для Bank of America.
26 октября 2023 в 22:34
#
John Doe
+640
John Doe Gabriel
Особенно по сравнению с прибалтийскими иголками и спицами.))
26 октября 2023 в 22:56
#
tellurian
+4745
tellurian John Doe
Гвозди забыли. 😂
27 октября 2023 в 07:44
#
Seagull
–480
Seagull
Это ФЕЙК, придумала какая то малолетняя пи..да
26 октября 2023 в 23:28
#
mystique_man
+1589
mystique_man
"Банки в Казахстане уже предупредили, что перестанут выдавать карты иностранцам без временной регистрации, трудового договора или вида на жительство"Пора этим добрым соседям встречные подарки подарить.
27 октября 2023 в 08:31
#
+124
Basy mystique_man
Сложно сделать временную регистрацию? Кому надо, тот сделает))
27 октября 2023 в 12:16
#
+35
Ovolf
Агрессор должен быть наказан.
27 октября 2023 в 15:51
#
+30
Nixon100500 Ovolf
Ну так пускай путина и наказывают.
27 октября 2023 в 16:32
#
+35
Ovolf EDD
Видимо он тебя забыл посчитать.
Сегодня в 08:05
#
Seagull
–480
Seagull Ovolf
А наказали тебя родители отсутствием мозгов
Сегодня в 03:24
#
+27
Accelerator Ovolf
Не переживай, уже не долго осталось. Агрессор уже дальше от Л/ДНР)
Сегодня в 11:21
#