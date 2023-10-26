Visa давно ушла из России, но придумала новую подлянку для россиян

По данным новостного издания SVTV News, компания Visa выпустила распоряжение, ограничивающее выдачу эмитированных ею банковских карт. Оно распространяется на банки, расположенные в странах, которые граничат с Россией.
В распоряжении, которое получили банки, нет прямого упоминания России, однако фактически запрет касается именно россиян. Дело в том, что документ был направлен финансовым организациям только в странах, граничащих с РФ, и он устанавливает запрет на выдачу карт иностранным гражданам. Банк, который допустит нарушение и выдаст карту Visa иностранному гражданину, может быть оштрафован на 1 миллион долларов США.
Насколько достоверна эта информация, пока неизвестно, официальной публикации на сайте Visa или на сайтах банков пока нет. Сама Visa покинула российский рынок весной 2022 года, как и её главный конкурент — Mastercard.
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Банки в Казахстане уже предупредили, что перестанут выдавать карты иностранцам без временной регистрации, трудового договора или вида на жительство. Получить карту можно будет только при личном визите в банк, предъявив документы, которые подтверждают цель пребывания в стране.
Разработчик Илья Климов рассказал, что видел этот документ, и он не связан с Россией. Эти правила не менялись с 2018 года, но раньше за их нарушение были только мелкие штрафы, а в последнее время банки стали всё чаще отступать от них, поэтому Visa и разослала напоминание.