«Суперспособности: научный подход»

«Фантастические биотехнологии и где они обитают»

«Что такое насекомые и с чем их едят»

«Бытовая химия… Все, что вы не знали и боялись спросить»

«Черная дыра, темная материя, темная энергия — 50 оттенков черного»

Викторина «Как поймать лжеца?»

квест «Профессия — космос», где можно познакомиться с космическими профессиями

занимательные задания для взрослых и детей

выставка уникальных фотографий и космических артефактов

возможность виртуально побывать в космическом корабле «Восток»

космический квиз «Открытый космос»







С 24 по 25 июня в Санкт-Петербурге будет проходить VK Fest — ежегодный фестиваль, на котором социальная сеть «ВКонтакте» собирает творческих и талантливых людей, а также десятки тысяч гостей. В этом году мероприятие соберёт огромное количество участников, в том числе из сферы науки и IT-технологий, о которых рассказано ниже.ИЦАЭ СПб приготовил для гостей «Научную лужайку», где можно интересно и весело провести время. На ней все желающие смогут запустить атомную электростанцию, поиграть в огромные «атомные пазлы», разрушить айсберг из большой рогатки и провести ледокол сквозь льды. Кроме того, можно, наблюдая за экспериментами электрического шоу, приоткрыть тайну природы электричества, открыть электромагнитную индукцию и электромагнитные волны. Участники рассмотрят поближе природное явление — молнии, познакомятся с генератором Ван де Граафа и испытают на себе статическое притяжение и кулоновское отталкивание. Финал программы — «Тесла-шоу», в котором молнии окрашиваются солями различных металлов, как по волшебству загораются лампы, так же в ход пойдут волшебная металлическая перчатка и мечи Джедаев.«Фаблаб Политех» приготовил научный квест. Дымовая пушка Тейта, трубка Рубенса, фигуры Хладни, маятник Фуко, нейроинтерфейс, пушка Гаусса, катушка Тесла — все это создано руками студентов — резидентов Фаблаба. Гостям нужно пройти все семь станций, решить задачи, ответить на вопросы наставников, разобраться с их помощью, что к чему.Гостям фестиваля #ПолитехПетра будет представлено цифровое производственное оборудование: лазерный станок и поворотный стол. Также вы сможете посмотреть разработки: протез с миографией, пандомат по сбору бутылок. Участники смогут собрать машину Голдберга и поиграть на музыкальном инструменте из пластиковых труб. Гостей ждет спортивная зона с регби и AR-футболом.Для гостей и участников фестиваля Kawasaki совместно с робототехниками из политехнического университета подготовили робоплощадку, на которой можно поиграть с промышленными роботами. Для начала можно будет узнать, как робот смотрит на мир людей. Робот-художник нарисует ваш портрет — так, как он видит. Затем можно сразиться с роботом в аэрохоккей и выяснить, у кого быстрее реакция и более точный удар. Если вы сможете обыграть робота, вам предоставят возможность поуправлять им.Сообщество SciTopus объединило блогеров, которые говорят о науке понятно и интересно. Его программное обеспечение в режиме реального времени отслеживает и публикует новые видео с десятков научно-популярных каналов. На локации будет лекторий, который объединит ученых и блогеров, говорящих о науке. Александр Панчин, «Астродед» Кирилл Масленников, Александр Соколов, Упоротый Палеонтолог и другие уже готовят выступления.Вот некоторые из тем:Главная жемчужина зоны — скелет мамонта, напечатанный на 3D принтере.В этой зоне можно принять участие в гонках квадрокоптеров, поуправлять роботами, увидеть электромобиль и узнать, чем студенты могут удивить Илона Маска. Площадка ГУАП разделена на три тематические зоны, которые позволят познакомиться с новейшими технологиями. Здесь можно убедиться, что наука — это не всегда сложно и непонятно, она может быть доступной и интересной.На этой площадке вас ожидают:В этом году под крышей шатра ВШЭ соединятся технологии, искусство и полеты в космос: VR-шлем с нейросеткой поможет предсказать будущее и переместиться в недоступные из-за закрытых границ уголки нашей планеты, Центр управления полетами НИУ ВШЭ продемонстрирует возможности управления действующими аппаратами CUBESX-HSE и CUBESX-SIRIUS-HSE, запущенными ВШЭ на орбиту Земли в марте, а Международная лаборатория «Шухов Лаб» проведет мастер-класс по литью из вторичных материалов.