«VK Мессенджер» стал доступен на Linux

Александр


Команда разработчиков «ВКонтакте» выпустила бета-версию десктопного приложения «VK Мессенджер» для операционной системы Linux. В приложение для компьютеров вошли все актуальные обновления сервиса.

Нативный клиент теперь доступен на всех популярных платформах для компьютеров: Windows, macOS и Linux. Пользователи любых устройств могут мгновенно обмениваться сообщениями, ставить анимированные реакции, отправлять и расшифровывать голосовые, сортировать чаты по папкам и архивировать их, писать новым знакомым по номеру телефона. Функция автообновления позволит всегда пользоваться актуальной версией приложения с новыми возможностями.

Версия «VK Мессенджера» для Android и iOS была выпущена в мае 2022 года, а для Windows и macOS в феврале 2023. Скачать приложения для всех платформ можно по ссылкам с официального сайта.


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