«VK Мессенджер» стал доступен на Linux

Команда разработчиков «ВКонтакте» выпустила бета-версию десктопного приложения «VK Мессенджер» для операционной системы Linux. В приложение для компьютеров вошли все актуальные обновления сервиса.
Нативный клиент теперь доступен на всех популярных платформах для компьютеров: Windows, macOS и Linux. Пользователи любых устройств могут мгновенно обмениваться сообщениями, ставить анимированные реакции, отправлять и расшифровывать голосовые, сортировать чаты по папкам и архивировать их, писать новым знакомым по номеру телефона. Функция автообновления позволит всегда пользоваться актуальной версией приложения с новыми возможностями.
Версия «VK Мессенджера» для Android и iOS была выпущена в мае 2022 года, а для Windows и macOS в феврале 2023. Скачать приложения для всех платформ можно по ссылкам с официального сайта.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым