VK Мессенджер получил приложение для Windows и macOS

Олег

VK


Команда VK представила новое приложение для своего «Месcенджера». Об этом пресс-служба сообщает в официальном блоге.

Согласно источнику, приложение VK Мессенджера отличается актуальным дизайном и набором новых возможностей. В нём доступны персонализированные уведомления, поддержка нескольких профилей (личного и учебного), ускоренная загрузка видео и другие улучшения. В перспективе приложение получит возможность просматривать сообщества в виде чата, полную функциональность VK Звонков и поддержку Linux.

На данный момент VK Мессенджер можно скачать на Windows и macOS. Теперь он доступен кроссплатформенно: на смартфонах, планшетах, компьютерах, ноутбуках и смарт-часах Apple Watch.

Команда VK рассказывает:
«Благодаря ускорению и оптимизации загрузки контента в чатах, сообщения в новом десктопном приложении VK Мессенджер отправляются почти мгновенно. Стабильность работы обеспечивается за счёт оптимизаций кодовой базы и интеграции нативных возможностей операционных систем для лучшего взаимодействия. Всё это возможно благодаря собственным решениям команды и использованию современных стандартов для десктоп-разработки».

В нативном десктопном приложении можно обмениваться голосовыми и исчезающими сообщениями, а также разделять по папкам личные, учебные и рабочие переписки. Контакты «подтянутся» с вашего смартфона через мобильную версию «ВКонтакте». В десктопном мессенджере доступна ускоренная загрузка видео и обмен файлами с увеличенным лимитом 4 Гб.

Скачать приложение можно на этой странице

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Источник:
ВК
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