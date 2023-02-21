VK Мессенджер получил приложение для Windows и macOS



Команда VK представила новое приложение для своего «Месcенджера». Об этом пресс-служба сообщает в официальном блоге.



Согласно источнику, приложение VK Мессенджера отличается актуальным дизайном и набором новых возможностей. В нём доступны персонализированные уведомления, поддержка нескольких профилей (личного и учебного), ускоренная загрузка видео и другие улучшения. В перспективе приложение получит возможность просматривать сообщества в виде чата, полную функциональность VK Звонков и поддержку Linux.



На данный момент VK Мессенджер можно скачать на Windows и macOS. Теперь он доступен кроссплатформенно: на смартфонах, планшетах, компьютерах, ноутбуках и смарт-часах Apple Watch.



Команда VK рассказывает:



«Благодаря ускорению и оптимизации загрузки контента в чатах, сообщения в новом десктопном приложении VK Мессенджер отправляются почти мгновенно. Стабильность работы обеспечивается за счёт оптимизаций кодовой базы и интеграции нативных возможностей операционных систем для лучшего взаимодействия. Всё это возможно благодаря собственным решениям команды и использованию современных стандартов для десктоп-разработки».