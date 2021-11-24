





VK Звонки представили первую в мире технологию с неограниченным числом участников видеозвонка — какие-либо ограничения на включение видеокамеры, микрофона или длительность звонка отсутствуют. Это стало возможным благодаря реализации проприетарной технологии горизонтального масштабирования звонка. Ещё одним нововведением для пользователей социальной сети ВКонтакте стал отдельный раздел «Звонки‎».Такая возможность будет полезна организаторам онлайн-мероприятий. Обновление доступно в веб-версии, мобильных приложениях социальной сети ВКонтакте, в отдельном десктопном приложении VK Звонки, а также во всех продуктах компании VK и ресурсах партнёровДля быстрого доступа к созданию звонка ВКонтакте появился новый раздел «Звонки‎». В нём можно создать звонок с доступом по ссылке на неограниченное количество участников, посмотреть историю вызовов, в том числе пропущенных, присоединиться к текущим конференциям или быстро связаться с друзьями из списка контактов. Новый раздел уже доступен в веб-версии ВКонтакте и в мобильном приложении для Android, в скором времени — для iOS.