











Капсула Мини стала доступна еще в трех цветах: хвойном зеленом, морском синем и терракотовом. Оттенки колонки разработало дизайнерское бюро из Великобритании LAYER, которое участвовало в создании дизайна устройства.Капсула Мини была представлена в июне 2021 года. Встроенный голосовой помощник Маруся помогает решать различные задачи – от звонка другу ВКонтакте до заказа доставки еды и такси. Также с помощью колонки можно управлять устройствами умного дома более чем 30 производителей.У Капсулы Мини есть функции для детей. Маленькие пользователи могут слушать интерактивные AR-сказки, проходить космический квест и многое другое. Родители с помощью Маруси смогут повторить последний заказ из Delivery Club или же напрямую заказать еду из Макдоналдс или такси до офиса.Вес колонки вместе с блоком питания – всего 305 г, габариты – 4,5 см в высоту и 10 см в ширину. Капсула Мини обладает мощностью звука 5 Вт. Цифровой светодиодный дисплей, на котором отображаются время, погода, таймер и другие данные, адаптируется под освещение. Стоимость колонки составляет 5490 рублей.