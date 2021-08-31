Социальная сеть «ВКонтакте» запустила собственный почтовый сервис «VK Почта» (или VK Mail). Первым его пользователям достанутся самые козырные адреса в домене @vk.com.
Зарегистрировать почтовый ящик можно на сайте «ВКонтакте» или в мобильном приложении во вкладке «Сервисы» -> «VK Почта». Пользоваться почтой можно в мобильных приложениях на Android и iOS (веб-интерфейс пока не запущен, но наверняка он появится позже). Для входа требуется аккаунт «ВКонтакте» с авторизацией через VK Connect.
В честь запуска этого почтового сервиса соцсеть раздаёт стикеры «Письмоносец Изаму». Чтобы получить их, нужно написать боту «Приложение ВКонтакте» — он будет выдавать набор по частям (первые несколько штук просто так, а последующие за выполнение заданий в приложении «VK Почта»).
«VK Почта» создана на основе почтового приложения Mail.ru. Письма автоматически сортируются по категориям в зависимости от отправителя, вход в приложение можно защитить PIN-кодом или биометрией, а к письмам можно прикреплять файлы размером до 2 ГБ. Поддерживается тёмная тема оформления.
В течение 30 дней с момента запуска сервиса за пользователями «ВКонтакте» зарезервирована возможность зарегистрировать почтовый адрес, соответствующий их адресу в соцсети. Если не сделать это, по прошествии указанного времени адрес может быть занят кем-то другим.
Примечательно, ещё десять лет назад (при Павле Дурове) руководство «ВКонтакте» считало электронную почту пережитком прошлого и ставило своей целью искоренить её. Где-то мы свернули не туда.
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