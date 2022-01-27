



Правительственная комиссия приступила к утверждению перечня социально значимых веб-ресурсов. Первыми такими ресурсами признаны «ВКонтакте» и «Госуслуги». Этими сайтами, как и другими из перечня, который в настоящее время готовится, можно будет пользоваться бесплатно. В том смысле, что не нужно оплачивать потраченный на них интернет-трафик, этот трафик не будет расходоваться из выделенного по тарифу пакета, а провайдеры и операторы обязаны предоставлять доступ к ним даже при нулевом или минусовом балансе.



Социально значимыми будет признано более 390 сайтов. Критерии попадания в перечень очень строгие, сайты отбирает специальная правительственная комиссия. Включение в него «ВКонтакте» можно только приветствовать, ведь даже у вас за неуплату будет отключен интернет, вы всё равно сможете связаться со своими родными и близкими, причём не только писать им, но и звонить (голосом или по видеосвязи). Не исключено, что в этот реестр попадут и другие социальные сети.



Закон о бесплатном доступе к социально значимым сайтам вступил в силу 1 декабря 2021 года. Он был принят по инициативе президента РФ Владимира Путина, который, выступая с посланием к Федеральному собранию в январе 2020 года, предложил реализовать в России проект «Доступный интернет», предусматривающий бесплатный доступ к социально значимым сайтам. По его словам, ни в одной стране мира, кроме России, нет ничего подобного.







