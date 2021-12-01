



1 декабря 2021 года вступил в силу закон о бесплатном доступе к социально значимым сайтам. Он предусматривает обязанность провайдеров интернета и операторов сотовой связи предоставлять абонентам возможность пользоваться определёнными интернет-ресурсами без учёта трафика и даже при нулевом или минусовом балансе.



Новый закон вносит изменения в статью 54 федерального закона «О связи», исполнение этой поправки обязательно для всех организаций, которые предоставляют доступ в интернет. Закон был принят по инициативе президента РФ Владимира Путина, который, выступая с посланием к Федеральному собранию в январе 2020 года, предложил реализовать в России проект «Доступный интернет», предусматривающий бесплатный доступ к социально значимым сайтам. По его словам, ни в одной стране мира, кроме России, нет ничего подобного.



В 2020 году Минкомсвязи внесло в реестр социально значимых 391 сайт, а к моменту начала действия закона список сократился до 371 сайта. В основном это ресурсы государственных и муниципальных органов власти, внебюджетных фондов, порталы госуслуг. В скором времени в реестр могут быть включены видеосервисы.







