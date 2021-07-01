





Соцсеть «ВКонтакте» испытывает крупные проблемы. У многих пользователей не грузится лента новостей, не открываются паблики, профили людей, переписка, недоступны «Клипы» и другие разделы, а также не работают звонки и мини-приложения.Проблемы затрагивают как сайт «ВКонтакте», так и мобильные приложения соцсети. Также не работает API «ВКонтакте», поэтому сложности могут наблюдаться и на сторонних сайтах, частично использующих инфраструктуру «ВКонтакте» (например, для отображения комментариев и фотографий или воспроизведения видео).Разработчики «ВКонтакте» в курсе ситуации и работают над восстановлением работоспособности соцсети. Обычно это занимает не больше часа. У части пользователей соцсеть работает без перебоев.