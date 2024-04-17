ВКонтакте запустила бесплатный курс по разработке мини-приложений

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

Соцсеть представила образовательный проект для разработчиков, IT-предпринимателей и бизнесменов. С обучающим курсом от VK Mini Apps они смогут научиться создавать, монетизировать и продвигать мини-приложения на многомиллионную аудиторию.Образовательный курс «Разработка мини-приложений ВКонтакте» познакомит с открытыми веб-технологиями на примере сервисов VK Mini Apps. В нём доступны видеоуроки с основами дизайна, разработки, тестирования и продвижения сервисов. Обучающую программу разработали эксперты VK Mini Apps: они записали практические советы, как создать первое мини-приложение, и подготовили элементы кода и шаблоны, которые можно использовать бесплатно. Начать обучение можно в специальном разделе портала для разработчиков ВКонтакте.«Разработка мини-приложений ВКонтакте» состоит из 260 минут обучающего контента, 70 уроков и восьми модулей. Каждый посвящён одному из этапов создания сервиса: «Знакомство с мини-приложениями», «Выбор идеи», «Дизайн», «Разработка», «Тестирование», «Модерация», «Монетизация» и «Продвижение». Весь процесс показан на примере мини-приложения «Блюдо дня». Механика заключается в заказе и доставке еды — на курсе можно создать похожий сервис или реализовать свою идею. Курс можно смотреть последовательно или выбирать модули; обучающие ролики доступны в любое время.