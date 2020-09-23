«ВКонтакте» представила пакет подписок VK Combo, который объединяет подписку на музыку и скидки в сервисах соцсети и партнёров. Его стоимость составит 149 рублей в месяц.
У Mail.ru Group, в которую входит «ВКонтакте», уже есть аналогичное предложение под названием Combo. Его пользователи получают скидки на «Ситимобил», Delivery Club и другие сервисы. В компании сообщили, что VK Combo его заменит.
Что входит в VK Combo:
- «Музыка» «ВКонтакте» без рекламы, с возможностью прослушивания в фоновом режиме и в офлайн-режиме в приложении Boom.
- Скидка 10% на 10 заказов в месяц в сервисе «Еда “ВКонтакте”» и приложении Delivery Club.
- Скидка 10% в сервисе «Такси “ВКонтакте”» и приложении «Ситимобил».
- Двойной чизбургер в McDonald’s за 99 рублей ежедневно.
- Скидка 10% на продукты в «Перекрёстке».
- Дополнительные 16 ГБ в «Облаке Mail.ru».
- Скидка 7% на покупку «умной» колонки «Капсула».
- Скидка 50% на ближайшую аренду в каршеринге YouDrive и кэшбэк 10% от последующих аренд.
Подписку на новый пакет можно будет оформить через мини-приложение. Пользователи Combo от Mail.ru Group смогут пользоваться этим пакетом или перейти на VK Combo до конца 2020 года.
Во «ВКонтакте» рассказали, что новый пакет подписок — это логичный шаг для развития экосистемы вокруг социальной сети, поскольку у компании уже имеется идентификатор VK Connect, платежный сервис VK Pay и платформа мини-приложений.
Стоит отметить, что единую подписку на свои сервисы также предлагает «Яндекс» в рамках пакета «Яндекс.Плюс». В него входят «Кинопоиск HD», «Яндекс.Музыка», кэшбэк в баллах за поездки на «Такси», «Драйве» и другие бонусы. Стоимость «Плюса» составляет 199 рублей в месяц за индивидуальный тариф и 299 рублей в месяц за «Плюс Мульти» для семьи из четырех человек.
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