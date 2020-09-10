Учёба, деловые встречи и дружеское общение перетекают в онлайн — и нужны надёжные инструменты, чтобы сохранять эффективность и поддерживать связь. Видеозвонки «ВКонтакте» объединили в себе все нужные функции, а еще они абсолютно бесплатны. Соцсеть ответила на самые главные вопросы по поводу новой функции.
Сколько собеседников?
Пользователи смогут объединить в видеозвонке до 128 человек — получится провести конференцию, лекцию для университетского курса или собрание нескольких школьных классов, а также собраться со всеми друзьями.
Кого можно добавить в звонок?
Кого угодно. Не обязательно, чтобы этот человек был у вас в друзьях или в одном чате с вами: групповые видеозвонки позволяют общаться даже с теми, кто не зарегистрирован во «ВКонтакте». Скопируйте ссылку с приглашением в звонок и отправьте её любым удобным способом. Получателю достаточно будет перейти по ссылке и указать своё имя.
Как долго можно разговаривать?
Ограничений по времени нет.
Нужно что-то дополнительно устанавливать?
Нет. Всё работает внутри «ВКонтакте» — причём сервис работает как в браузере на компьютере, так и в мобильном приложении.
Какие ещё возможности?
Можно ли переписываться и обмениваться файлами во время разговора?
Если кто-то захочет что-то написать, появится чат — в него автоматически попадут все участники звонка. Переписка сохранится и после разговора: материалы и сообщения останутся доступны, а обсуждение можно будет продолжить в любое время. Более того, во время звонка вы можете спокойно пользоваться «ВКонтакте» и бродить по разделам сайта.
Что по качеству звонка?
Разработчики создали сразу несколько технологий, которые повышают качество аудио- и видеозвонков. Например, один из алгоритмов уменьшает нагрузку на ваше устройство и сеть, а звук и изображение при этом не страдают. Так что всё будет в порядке, даже если обычно интернет-соединение у вас хромает.
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Сколько собеседников?
Пользователи смогут объединить в видеозвонке до 128 человек — получится провести конференцию, лекцию для университетского курса или собрание нескольких школьных классов, а также собраться со всеми друзьями.
Кого можно добавить в звонок?
Кого угодно. Не обязательно, чтобы этот человек был у вас в друзьях или в одном чате с вами: групповые видеозвонки позволяют общаться даже с теми, кто не зарегистрирован во «ВКонтакте». Скопируйте ссылку с приглашением в звонок и отправьте её любым удобным способом. Получателю достаточно будет перейти по ссылке и указать своё имя.
Как долго можно разговаривать?
Ограничений по времени нет.
Нужно что-то дополнительно устанавливать?
Нет. Всё работает внутри «ВКонтакте» — причём сервис работает как в браузере на компьютере, так и в мобильном приложении.
Какие ещё возможности?
- Демонстрация экрана — пригодится для презентаций.
- Функция «поднять руку» — поможет обратить на себя внимание, если хотите задать вопрос.
- Виртуальные фоны с технологией 360° — решайте сами, что будет за спиной: Луна, Китайская стена, египетские пирамиды, Лондон, Сидней или необитаемые острова. Фоны доступны при общении с помощью мобильного приложения VK.
- Уведомление о входящем звонке — не придётся искать и отправлять ссылку с приглашением на встречу или отдельно звать опаздывающих участников, ведь оповещение не даст пропустить начало беседы.
- Сервис предупредит, если у вас плохое интернет-соединение или если вы начали говорить с выключенным микрофоном.
- Создатель может легко управлять звонком: добавлять и удалять участников, выключать и включать микрофоны.
- Человек, который сейчас говорит, определяется автоматически — вы увидите его крупным планом. Но вы всегда можете переключиться на сетку со всеми собеседниками и закрепить на основном экране любого из них.
Можно ли переписываться и обмениваться файлами во время разговора?
Если кто-то захочет что-то написать, появится чат — в него автоматически попадут все участники звонка. Переписка сохранится и после разговора: материалы и сообщения останутся доступны, а обсуждение можно будет продолжить в любое время. Более того, во время звонка вы можете спокойно пользоваться «ВКонтакте» и бродить по разделам сайта.
Что по качеству звонка?
Разработчики создали сразу несколько технологий, которые повышают качество аудио- и видеозвонков. Например, один из алгоритмов уменьшает нагрузку на ваше устройство и сеть, а звук и изображение при этом не страдают. Так что всё будет в порядке, даже если обычно интернет-соединение у вас хромает.
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Прям Во Французской стороне...)))
Utopia Ecosystem меня защищает полностью от этого хлама, за что ей большое спасибо)