Модельный ряд iPhone 12, помимо изменений в дизайне, получил поддержку сетей пятого поколения (5G), а это может значительно повлиять на время автономной работы. Тем не менее, владельцы новинок жалуются, что их устройства очень быстро разряжаются в режиме ожидания, даже когда они подключены к сетям Wi-Fi с отключенным 5G.
Чаще всего проблема затрагивает модели iPhone 12 Pro и mini, поскольку у них емкость аккумулятора меньше, чем у линейки iPhone 11. Пользователи, поднявшие вопрос на форумах поддержки Apple, сообщают, что их смартфоны разряжаются примерно на 4 процента в час в режиме ожидания.
Более 1000 человек заявили, что сталкиваются с аналогичной проблемой. Их айфоны за ночь теряют от 20 до 40 процентов заряда аккумулятора. При этом они пробовали отключать 5G и фоновые обновления приложений.
Один из владельцев проблемного айфона рассказал, что он обращался в службу поддержки Apple с этим вопросом. Компания провела диагностику его устройства и она не выявила наличие каких-либо аппаратных проблем. В связи с этим пользователь пришел к выводу, что, возможно, смартфон быстро разряжается из-за ошибки в iOS.
Судя по всему, проблема начинает приобретать массовый характер, поскольку на Reddit также появилась соответствующая ветка. На форумах Apple есть еще один похожий пост, где еще почти 200 человек описывают похожую проблему. Журналисты сайта 9to5Mac подтвердили, что их iPhone 12 Pro тоже быстро разряжаются в режиме ожидания. Если вы столкнулись с аналогичными трудностями, то не забудьте рассказать об этом в комментариях.
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Да они там ничего не делают. У меня проблема с гпс и всё что они мне предлагают это ждать новых прошивок. И каждую прошивку клянутся, что вот в следующей всё исправили.
И такое не только в смартфонах. Также стоит обратить внимание на релизы некоторых AAA-проектов в играх с гигантскими патчами нулевого дня...
1) прошить телефон начисто
2) прошить начисто и заново поставить проги, а не из бэкапа
3) обновиться до последней беты