Which photo is better? N or O? (Poll) — Marques Brownlee (@MKBHD) November 24, 2020







Каждый год YouTube-блогер Marques Brownlee, более известный как MKBHD, проводит собственный слепой тест камер смартфонов, который основывается на выборе его подписчиков. Ютубер опубликовал результаты своего тестирования и в первом раунде iPhone 12 Pro Max проиграл OnePlus 8T.Тест не носит какой-либо научный характер, а его основная цель выявить, с какого устройства фотографии люди считают лучшими, исключительно на основе изображений без каких-либо других отсылок. Несколько дней подряд Маркес делился фотографиями в своих соцсетях, чтобы подписчики могли проголосовать за тот или иной снимок.Сравнение выглядит так:В прошлом году iPhone 11 Pro потерпел поражение в первом раунде, уступив фото сделанному на OnePlus 7T Pro. Но если вы думали, что в этом году результаты будут другими, то вы ошибаетесь.Фотографии были сделаны на 16 различных смартфонов, включая Samsung Galaxy Note 20 Ultra, Pixel 5, Huawei Mate 40, а также iPhone SE и iPhone 12 Pro Max. Оба смартфона Apple проиграли своим соперникам в слепом тесте.Камеру iPhone SE сравнивали с камерой Moto Edge +, подписчики MKBHD отдали предпочтение в пользу смартфона от Motorola. После этого снимок, сделанный на iPhone 12 Pro Max, сравнили с фото OnePlus 8T, и подписчики отдали предпочтение второму.Две лучшие фотографии, основанные на выборе людей, были сделаны на Zenfone 7 Pro и Xiaomi Mi 10 Ultra, а победителем стал Zenfone 7 Pro.Маркес поясняет, что снимки не редактировались, поскольку идея теста состоит в том, чтобы определить, какой телефон может сделать лучший снимок, используя только автоматическое управление. Хотя фотографии, сделанные на iPhone SE и Moto Edge +, очень похожи, изображение, сделанное камерой iPhone 12 Pro Max, было переэкспонировано в окне, в то время как OnePlus 8T справился с HDR лучше.Блогер также упоминает, что такие вещи, как экспозиция, баланс белого и насыщенность, обычно определяют, как люди видят фотографию, а затем выбирают, какая из них выглядит лучше всего. Хотя на фотографиях с обоих iPhone было запечатлено множество деталей, цветовая температура стала более синей из-за неба за окном, что повлияло на весь снимок.