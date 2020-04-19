

Министерства просвещения и цифрового развития, связи и массовых коммуникаций планируют к началу учебного года создать аналогичную Zoom платформу для видеоконференций. Об этом рассказал министр просвещения Сергей Кравцов.



Министерства просвещения и цифрового развития, связи и массовых коммуникаций планируют к началу учебного года создать аналогичную Zoom платформу для видеоконференций. Об этом рассказал министр просвещения Сергей Кравцов.

«Вместе с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций мы разрабатываем новый продукт отечественный "Цифровая образовательная среда", где будут использованы только отечественные разработки, только отечественное программное обеспечение, в том числе и видеоплатформа, аналогичная Zoom и Skype», — сообщил министр.



Кравцов отметил, что такая платформа необходима для исключения из образовательного процесса проблем, связанных с неустойчивостью зарубежных сервисов. По словам министра, от использования Zoom из-за проблем «несанкционированного доступа к процессу образования» уже отказались в Сингапуре. Минпросвещения РФ 14 марта рекомендовало регионам при необходимости временно переводить учеников на дистанционное обучение.





