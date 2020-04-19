Министерства просвещения и цифрового развития, связи и массовых коммуникаций планируют к началу учебного года создать аналогичную Zoom платформу для видеоконференций. Об этом рассказал министр просвещения Сергей Кравцов.
«Вместе с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций мы разрабатываем новый продукт отечественный "Цифровая образовательная среда", где будут использованы только отечественные разработки, только отечественное программное обеспечение, в том числе и видеоплатформа, аналогичная Zoom и Skype», — сообщил министр.
Кравцов отметил, что такая платформа необходима для исключения из образовательного процесса проблем, связанных с неустойчивостью зарубежных сервисов. По словам министра, от использования Zoom из-за проблем «несанкционированного доступа к процессу образования» уже отказались в Сингапуре. Минпросвещения РФ 14 марта рекомендовало регионам при необходимости временно переводить учеников на дистанционное обучение.
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Знаем, плавали
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Это когда на улицах, в магазинах и т.д. пусто?
Так это не то!
Нет карантина — дома никто не сидит.
Ни в коем случае не устанавливайте ZOOM и другие такие же программы!
Самое время.
подзабыл.