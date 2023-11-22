Власти РФ раскрыли будущее курса рубля к доллару

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В администрации президента РФ ответили, чего ждать от курса рубля в ближайшее время. Об этом пишет «Коммерсантъ».



Согласно источнику, информацией поделился помощник президента РФ Максим Орешкин. В интервью «Московскому комсомольцу» он отметил, что дельнейший курс рубля к другим валютам зависит от объема временного оттока капитала из страны, погашения внешнего долга и выкупа иностранных активов.





«Но одновременно с этим продолжение быстрого роста внутреннего спроса может компенсировать всю эту историю. Подводим итог: рубль сейчас укрепляется и может укрепиться еще. Но в целом рассчитывать на какие-то кардинальные отклонения курса рубля от нынешних равновесных значений не стоит».



По итогу в правительстве России не ждут сильных колебаний стоимости рубля в ближайшее время. Согласно ожиданиям властей, курс пока останется примерно на тех же позициях. Напомним, что на утро 22 ноября 2023 года доллар стоит на Мосбирже около 88 рублей.



