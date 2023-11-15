Курс доллара упал ниже 90 рублей

Олег

Доллар


Курс рубля на Мосбирже впервые за последнее время впервые укрепился до уровня ниже 90 за один доллар. В последний раз он был там в начале июля 2023 года.

Пик курса доллара к рублю в текущем году пришелся на 10 октября — тогда стоимость американской валюты перевалила за 101 рубль, после чего Центробанк предпринял дополнительные меры по его удержанию, например, экспортеров обязали продавать больше вырученной валюты за рубли.

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Доллар

В результате рубль начал понемногу укрепляться и делал это весь последний месяц. Сегодня — самая низкая точка с начала июля. Сейчас доллар торгуется на мосбирже примерно за 89,90 рублей.

Ранее мы рассказали, почему курс рубля постоянно падает и когда ждать доллар по 150 рублей. 

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Комментарии

+94
unfailingsky
Можно подумать, что что-то подешевеет в этой стране)
50 минут назад
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+79
Newcomer
Правительство запретило закупать доллары иностранному бизнесу в России.
24 минуты назад
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