Курс доллара упал ниже 90 рублей



Курс рубля на Мосбирже впервые за последнее время впервые укрепился до уровня ниже 90 за один доллар. В последний раз он был там в начале июля 2023 года.



Пик курса доллара к рублю в текущем году пришелся на 10 октября — тогда стоимость американской валюты перевалила за 101 рубль, после чего Центробанк предпринял дополнительные меры по его удержанию, например, экспортеров обязали продавать больше вырученной валюты за рубли.











В результате рубль начал понемногу укрепляться и делал это весь последний месяц. Сегодня — самая низкая точка с начала июля. Сейчас доллар торгуется на мосбирже примерно за 89,90 рублей.



Ранее мы В результате рубль начал понемногу укрепляться и делал это весь последний месяц. Сегодня — самая низкая точка с начала июля. Сейчас доллар торгуется на мосбирже примерно за 89,90 рублей.Ранее мы рассказали , почему курс рубля постоянно падает и когда ждать доллар по 150 рублей.