Почему курс рубля падает? Кому это выгодно? Ждать ли 150 рублей за доллар? Разбираемся





Впервые с весны 2022 года россияне прильнули к графику Мосбиржи. Рубль, который в прошлом году буквально «восстал из пепла» и был признан самой крепкой и перспективной валютой в мире, внезапно полетел под откос текущим летом. Что случилось с национальной валютой? И самое главное — почему только сейчас? Как долго рубль будет падать?





Почему падает курс рубля

Валюты в страну поступает меньше

Потребность в валюте стала больше

Стоимость доллара в РФ растет, стоимость рубля — падает.





Кому выгоден слабый рубль

Ждать доллар по 150 рублей?

Мнение общественности. 100 рублей — это серьезная психологическая отметка, и когда курс доллара поднимается выше её, общественное мнение реагирует на это негативно, даже если граждане напрямую не взаимодействуют с долларом. Значимость отметки в 100 рублей за доллар косвенно подтвердил Центробанк: он повысил ключевую ставку сразу на 3,5 процентных пункта только после того, как курс перевалил за эту отметку. Сейчас он составляет около 98-99 рублей, и ЦБ анонсировал еще одно поднятие ставки в случае необходимости.

100 рублей — это серьезная психологическая отметка, и когда курс доллара поднимается выше её, общественное мнение реагирует на это негативно, даже если граждане напрямую не взаимодействуют с долларом. Значимость отметки в 100 рублей за доллар косвенно подтвердил Центробанк: он повысил ключевую ставку сразу на 3,5 процентных пункта только после того, как курс перевалил за эту отметку. Сейчас он составляет около 98-99 рублей, и ЦБ анонсировал еще одно поднятие ставки в случае необходимости. Благосостояние граждан. Кому-то может казаться, что его повседневная жизнь не зависит от курса доллара. Однако это большая ошибка: пока торговля и производство хоть немного зависят от других стран, курс валют будет влиять на цены — это касается как товаров, так и услуг. При этом избавиться от данной зависимости не представляется возможным. А значит чем выше курс доллара к рублю, тем меньше россияне могут позволить себе на одно и то же количество рублей. Цены на электронику уже полезли вверх, за ними последуют и другие товары.





Может ли рубль укрепиться?