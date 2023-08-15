Почему курс рубля падает? Кому это выгодно? Ждать ли 150 рублей за доллар? Разбираемся

Впервые с весны 2022 года россияне прильнули к графику Мосбиржи. Рубль, который в прошлом году буквально «восстал из пепла» и был признан самой крепкой и перспективной валютой в мире, внезапно полетел под откос текущим летом. Что случилось с национальной валютой? И самое главное — почему только сейчас? Как долго рубль будет падать?
Почему падает курс рубляЛетом 2023 года происходит то, чего все ждали год назад. В 2022-м мы наблюдали аномалию: курс рубля к доллару укреплялся до невиданного уровня, несмотря на увеличивающийся ворох санкций и вереницу уходящих иностранных компаний. Многие прогнозировали падение рубля еще тогда; и оно вроде бы даже началось. Однако валюта, «потрогав» планку в 120 рублей за доллар, начала резко откатываться — сначала к показателям января 2022-го, потом к доковидному уровню, и в итоге почти дошла до 50 рублей за доллар.
В 2022 году ситуацию спас Центробанк РФ. Он придерживался очень грамотной экономической политики, и беспрецедентные ограничительные меры вкупе со сверхдоходами от продажи нефти и газа в Европу создали избыток валюты внутри страны. Кроме того, она стала почти бесполезна для импортеров, так как было еще неясно, что и как закупать. Как следствие, стоимость доллара и евро в РФ полетела вниз, а рубль укрепился.
В 2023-м ситуация изменилась кардинально. ЦБ РФ снял подавляющее большинство антикризисных правил и ограничений относительно оборота долларов и евро. Поставки газа очень сильно сократились, так как европейский рынок оказался почти полностью потерян. Продажа нефти больше не приносит нашей экономике огромной валютной выручки из-за сократившегося количества покупателей, а также «ценового потолка» в $60 за баррель. Как следствие, валюта в страну больше не поступает в прежнем количестве.
Одновременно с этим внутри РФ вновь возник спрос на доллары и евро. Дело в том, что за прошедший год-полтора были налажены пути параллельного импорта, да и самих импортеров стало больше; а для закупки чего бы то ни было за границей нужна валюта.
Импортеры покупают доллары и евро в России (то есть продают рубли), и покупают за них товары.
Если упростить, в итоге ситуация следующая:
- Валюты в страну поступает меньше
- Потребность в валюте стала больше
- Стоимость доллара в РФ растет, стоимость рубля — падает.
Кому выгоден слабый рубльПрежде всего — государству. Чем больше рублей дают за один доллар, тем больше национальной валюты получит бюджет за одно и то же количество долларов, уплаченных за экспортные товары (например, то же сырьё).
Например, за условные $10 млн, полученных от зарубежных покупателей, летом 2022 года бюджет получал 6 млрд рублей, а летом 2023-го — 9 млрд рублей. Сумма в долларах одна и та же, а после конвертации различается кардинально.
Поскольку интересы государства обычно превалируют над всеми остальными, можно констатировать — доллар по 60 рублей в ближайшее время мы точно не увидим, тем более с профицитом бюджета в текущем году. Тенденция к дальнейшему падению рубля очевидна.
Ждать доллар по 150 рублей?Теоретически, в текущих условиях ничто не мешает национальной валюте обесцениваться существенно ниже, чем 100 рублей за доллар. Государству это крайне выгодно, но сдерживающими факторами могут являться:
- Мнение общественности. 100 рублей — это серьезная психологическая отметка, и когда курс доллара поднимается выше её, общественное мнение реагирует на это негативно, даже если граждане напрямую не взаимодействуют с долларом. Значимость отметки в 100 рублей за доллар косвенно подтвердил Центробанк: он повысил ключевую ставку сразу на 3,5 процентных пункта только после того, как курс перевалил за эту отметку. Сейчас он составляет около 98-99 рублей, и ЦБ анонсировал еще одно поднятие ставки в случае необходимости.
- Благосостояние граждан. Кому-то может казаться, что его повседневная жизнь не зависит от курса доллара. Однако это большая ошибка: пока торговля и производство хоть немного зависят от других стран, курс валют будет влиять на цены — это касается как товаров, так и услуг. При этом избавиться от данной зависимости не представляется возможным. А значит чем выше курс доллара к рублю, тем меньше россияне могут позволить себе на одно и то же количество рублей. Цены на электронику уже полезли вверх, за ними последуют и другие товары.
Может ли рубль укрепиться?В теории да. Для этого есть два сценария — рыночный и регуляторный.
Если говорить о рыночных условиях, то рубль может укрепиться только в случае увеличения потока зарубежной валюты в Россию. Для этого требуется либо снятие санкций с продаж энергоносителей, либо увеличение количества покупателей наших товаров и сырья с валютой в руках.
Если же рассматривать вариант "регулирования курса", то Центробанк имеет некоторые рычаги для благотворного воздействия на рубль. Например, он может снова ввести строгие ограничения на оборот валюты в стране и вывод её за рубеж — но от этого пострадает импорт потребительских товаров. Есть и другой способ — перестать покупать валюту за рубли для пополнения ФНБ, либо даже продать из Фонда какое-то количество имеющихся долларов и евро. Решение о прекращении покупки долларов за рубли уже принято, но на курс оно никак не повлияло. В ближайшее время ЦБ собирается немного распродать юани и купить рубли. Как это повлияет на курс? Если не снизит его, то хотя бы удержит от падения.
Еще один вариант влияния на курс мы увидели сегодня — повышение ключевой ставки. Таким решением ведомство как бы «вытягивает» рубли из оборота; в результате рублей на руках у людей и компаний становится меньше, а их стоимость — выше. На повышение ставки курс уже немного отреагировал, а о долгосрочном эффекте говорить пока рано.