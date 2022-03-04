По данным телеграм-канала «Бюллетень кинопрокатчика», этой весной в российских кинотеатрах будут снова показывать популярные российские фильмы и мультфильмы прошлых лет. Ими заменят новейшие зарубежные блокбастеры, прокат которых был отменён из-за санкций в отношении России.
В повторный прокат выйдут «Брат», «Брат-2» и другие фильмы Алексея Балабанова («Жмурки», «Про уродов и людей» и «Мне не больно»), а также космическая драма «Салют-7» Клима Шипенко и анимационные фильмы студии «Мельница», в том числе «Алёша Попович и Тугарин Змей».
Из-за санкций в России отменён прокат фильмов и мультфильмов, права на которые принадлежат Disney, Warner Bros., Paramount, Sony и Universal. Ранее стало известно, что вместо нового «Бэтмена» и «Соника в кино 2» российские кинотеатры будут повторно показывать «Холопа», «Движение вверх» и «Батю».
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Имхо