Zenly

В России внезапно стало популярным мобильное приложение Zenly. Оно появилось ещё в 2014 году, но всё это время пользовалось умеренным успехом, а выбилось в топ App Store и Play Маркета лишь в недавнее время, обгоняя по количеству скачиваний даже TikTok и Telegram.

Zenly

Первая версия Zenly была неуспешной из-за того, что пользоваться им было неудобно: приложение постоянно задействовало GPS, а это приводило к тому, что смартфоны слишком быстро разряжались. С развитием технологий расход энергии на отправку и получение информации о местоположении значительно снизился, и теперь Zenly может работать фоном почти не расходуя ресурсы смартфона.

Zenly работает как соцсеть: вы добавляете друзей и можете в реальном времени видеть, где они находятся и куда перемещаются, а в ответ они всё время видят ваше местоположение. Ограничений на дальность отслеживания нет, можно добавлять друзей хоть с противоположного полушария. Полностью закрыть информацию о своём местоположении не получится, можно лишь уменьшить точность показа до одного километра.

Zenly

Впрочем, если воспользоваться подменой координат, ваши друзья увидят на карте недостоверную информацию о том, где вы находитесь. Можно закрыть приложение или отключить GPS и Wi-Fi, тогда никто не сможет следить за вами в Zenly, но и вы не увидите, где находятся ваши друзья. 

Важный момент: чтобы увидеть на карте человека, за которым вы хотите следить, мало добавить его в друзья, нужно, чтобы он одобрил заявку и добавил вас в ответ.

В Zenly реализованы дополнительные возможности. Например, на карте отмечаются места, где вы бывали, можно переписываться с друзьями, повышать рейтинг за счёт добавления новых друзей, следить за уровнем заряда аккумулятора на смартфонах друзей и оставлять на карте эмодзи.

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