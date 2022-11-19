Внезапно: Microsoft воскресила клавиатуру SwiftKey для iPhone

Фархад

swiftkey

Microsoft внезапно вернула популярную клавиатуру для iOS под названием SwiftKey в App Store. Всего два месяца назад компания объявила о закрытии этого проекта.

На протяжении многих лет SwiftKey пользовалась популярностью среди пользователей iPhone.

В сентябре Microsoft заявила об удалении SwiftKey из App Store, не указав никакой причины. Теперь, видимо, компания прислушалась к просьбам пользователей и вернула клавиатуру в магазин приложений Apple.

Более того, вице-президент Microsoft Вишну Нат пообещал внедрить ряд нововведений в приложение-клавиатуру в ближайшем времени.

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+22
NYX
Эта клава на иос конечно жалкое подобие той, которая на ведре. Но все равно самая хорошая в апсторе.
Сегодня в 18:27
#
+18
Leadman
Яндекс.Клавиатуру давно допилили уже, остальное шлак
Сегодня в 18:36
#
+22
NYX Leadman
Я.клавиатура претендует на хороший клон обычной клавы с ведра, т.е. вариант клавиатуры которым хотя бы можно пользоваться на айфоне. Однако, я.клавиатура в нюансах до сих пор просто бесячая. Я конечно сочувствую всем нам, кто печатает на айфоне. Мои соболезнования.
Сегодня в 18:42
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