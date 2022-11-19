Внезапно: Microsoft воскресила клавиатуру SwiftKey для iPhone

Microsoft внезапно вернула популярную клавиатуру для iOS под названием SwiftKey в App Store. Всего два месяца назад компания объявила о закрытии этого проекта.
На протяжении многих лет SwiftKey пользовалась популярностью среди пользователей iPhone.
В сентябре Microsoft заявила об удалении SwiftKey из App Store, не указав никакой причины. Теперь, видимо, компания прислушалась к просьбам пользователей и вернула клавиатуру в магазин приложений Apple.
Более того, вице-президент Microsoft Вишну Нат пообещал внедрить ряд нововведений в приложение-клавиатуру в ближайшем времени.
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