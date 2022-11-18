10 способов ускорить повседневные задачи на iPhone. Очень удобно!

Во время набора текста, вместо того, чтобы менять панель ввода и потом нажимать цифры, просто задержите палец на кнопке «123», и, не отпуская, сразу переведите его на нужную цифру. Символ появится в тексте, а клавиатура автоматически вернется в режим набора букв.

Чтобы исправить опечатку, используйте встроенный в клавиатуру трекпад. Задержите палец на кнопке «Пробел», а потом перемещайте курсор по виртуальному трекпаду. Это быстрее, чем попадать пальцем в нужное место.

Быстро попасть наверх в любом списке или на веб-страничке можно, коснувшись часов в верхнем левом углу.

Если вы неправильно набрали число в калькуляторе, необязательно делать сброс и начинать по-новой — просто проведите по числу пальцем слева направо, и последняя набранная цифра удалится.

Чтобы быстро отрегулировать громкость, нажмите на клавишу громкости, после чего коснитесь виртуальной шкалы и потяните её вверх или вниз — это быстрее, чем несколько раз тыкать кнопку.

Если удерживать кнопку назад в браузере, «Настройках» и других местах системы, можно одним движением переместиться на несколько шагов — просто переместите палец на нужный пункт меню, не отпуская палец.

Из Центра управления можно быстро установить таймер. Для этого удерживайте его иконку, а потом, не отрывая пальца от экрана, проведите им по шкале — так вы сразу выберете нужное время. Потом нажмите «Старт».

Установите действие, которое вы часто совершаете, на двойное постукивание по задней крышке iPhone. Для этого откройте «Настройки» → «Универсальный доступ» → «Касание» → «Касание задней панели» и выберите нужное действие.

Используйте долгое нажатие на иконку приложения, чтобы перейти сразу в нужный раздел. Например, удерживая «Настройки», можно сразу попасть в пункт Wi-Fi или «Аккумулятор».

Используйте Siri. Голосовой помощник от Apple не слишком умён, но устанавливать напоминания или будильник умеет отлично.

Современные смартфоны служат нам не просто средством связи с близкими людьми; это настоящие мультикомпьютеры, которые решают самые разные задачи — как рабочие, так и личные.Чтобы ускорить эти процессы, каждый год Apple устанавливает в iPhone всё более быстрые процессоры, а также встраивает в iOS мелкие полезные фишки. С ними вы можете делать всё гораздо быстрее и удобнее.Вы знаете другие способы ускорить привычные процессы на iPhone? Расскажите о них в комментариях, мы добавим в текст.