Цены на скучный iPhone 14 Plus начинают ползти вверх

А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides

Даже самая невостребованная модель iPhone 14 Plus дорожает в Китае. Причиной роста цен мог стать дефицит новых смартфонов.Об этом сообщает профильный ресурс MyDrivers. Базовая модель iPhone 14 Plus, оснащённая 128 ГБ флеш-памяти, у сторонних продавцов стоит уже более 840 долларов, что значительно дороже цены в сравнении с прошлой неделей.Тем не менее такой ценник всё ещё ниже, если сравнивать с предложением в официальных магазинах. Там iPhone 14 Plus предлагают за 980 долларов.В ходе распродажи, iPhone 14 Plus стал самым продаваемым премиальным смартфоном в рейтинге онлайн-магазина JD.com. На тот период сообщалось, что версия iPhone 14 Plus со 128 ГБ встроенной памяти уже распродана.iPhone 14 Plus можно рассматривать как увеличенную версию iPhone 14. В iPhone 14 Plus используется большой 6,7-дюймовый экран с частотой обновления 60 Гц и разрешением 2778×1284 пикселя. Он получил однокристальную систему Apple A15 и оптическую стабилизацию изображения.