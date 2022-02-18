





Отец семейства небольшого города во Франции, хотел отучить своих детей по ночам сидеть в интернете. Мужчина немного перестарался и теперь ему грозит срок.Жители городка Мессендж обратили внимание, что ежедневно с полуночи до трех часов ночи у них пропадал интернет. Как выяснилось причиной стал житель соседнего муниципалитета. Таким образом отец боролся с зависимостью от интернета, которая возникла у детей во время пандемии.Начитавшись форумов, глава семьи прислушался «годному» совету и ближе к ночи включал «глушилку», чтобы дети не отвлекались на гаджеты. Устройство оказалось настолько мощным, что связь «легла» не только у домочадцев, но и в соседней округе.Нарушение зафиксировало агентство по радиочастотам и передало информацию в соответствующие органы.Мужчина признался, что совершил глупость и рассказал о причине содеянного. За использование нелегального устройства, заботливому отцу грозит шесть месяцев тюрьмы и штраф 30 тысяч евро.