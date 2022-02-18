Microsoft потребует создать учетную запись при установке Windows 11 Home и Windows 11 Pro. Для этого устройство должно быть подключено к интернету.
Благодаря крупному обновлению, Windows 11 получила несколько долгожданных улучшений. Перетаскивание элементов на панель, переделанный диспетчер задач и обновленные приложения, были тепло восприняты пользователями. А вот принудительная регистрация учетки, может вызвать неудобства.
Раньше, можно было создать локальную учетную запись без интернета, но Microsoft планирует отказаться от этого. Чтобы попасть в магазин приложений, пользоваться облачными функциями или синхронизацией, подтверждение аккаунта требовалось всегда. Теперь Windows рискует стать первой крупной ОС, которая усложнит доступ даже к самым базовым функциям системы.
К слову, Apple до сих пор позволяет создать локальную учетку при первоначальной настройке macOS. Chromebook также не требует подключения к интернету. На данный момент не известно когда нововведения будут внесены в Windows 11 Home и Windows 11 Pro.
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