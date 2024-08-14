Водителям готовят новые штрафы. Нажал на газ — плати 200 тысяч

Артем
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Ранее за это предлагали лишать прав.

В Госдуме планируют ввести предварительные наказание за слишком шумные автомобили. По мнению депутатов, если у машины нет глушителя и она доставляет неудобства окружающим — она неисправна и подлежит ремонту. Если модификация сделана намеренно и без разрешения ГАИ, то владельцу грозит штраф от 100 до 200 тыс руб. Исключением станут случаи, когда неполадка возникла в ходе поездки, а до ближайшей станции СТО еще далеко. Однако как это выявить еще предстоит определиться.

Отмечается, что закон, запрещающий эксплуатировать неисправную машину и превышать установленный уровень децибелов, уже есть, но многие просто его игнорируют.

«Отбирать машину или не отбирать — это вопрос дискуссии, но то, что таких людей надо наказывать так, чтобы они в следующий раз не поехали, а не 200 рублей штрафа, конечно, правильная постановка вопроса. А вот уровень наказания надо будет в Госдуме проработать», — считают в Госдуме.
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Источник:
Известия
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Комментарии

+863
amabilis1977
И это правильно, если тебе на других пох, плати.
А то по ночам тарахтят под окнами на своих самоделках без глушителя, спать мешая.
14 минут назад
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