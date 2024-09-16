Водителям запретят смартфоны, навигаторы и мультимедийные системы

Александр



Минтранс РФ подготовил поправки к «Правилам дорожного движения». Они ужесточают требования к водителю во время движения.

Уже более двадцати лет водителям запрещается вести телефонные разговоры, держа телефон или смартфон в руке или прижимая его плечом к уху, хотя можно использовать громкую связь, наушники или гарнитуру. Новые поправки предполагают гораздо более строгий запрет, под который попадают любые гаджеты, оснащённые экранами (в том числе навигаторы и инфоразвлекательные системы).

«Водителю запрещается пользоваться во время движения каким-либо устройством, не предусмотренным конструкцией транспортного средства и требующим использования рук или отвлечения от управления транспортным средством во время движения, за исключением случаев использования его функций без применения рук для целей определения маршрута движения», — указано в поправках.

Исключение сделано только для мультимедийных систем, которыми можно управлять голосом без прикосновения к экрану. Ожидается, что поправки будут приняты этой осенью или зимой и включены в следующую редакцию ПДД. Как и прежде, определять нарушителей будут с помощью камер наблюдения, установленных на дорогах.

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Комментарии

Tigrolik
+725
Tigrolik
Автор, ты сам с собой поссорился. Сначала пишешь фейк про запрет навигаторов. А потом, что за исключением определения маршрута. Ты обратись уже к специалисту со своей биполяркой и неумной тягой к желтому.
час назад в 15:33
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