Все модели iPhone 16 получат прокачанную кнопку «Действия»

Фархад
iPhone 16

Компания Apple планирует распространить одну из главных фич iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max на всю будущую линейку iPhone 16. Речь идёт о настраиваемой кнопке «Действие».

По данным портала MacRumors, Apple разрабатывала эту кнопку с 2021 года. Изначально она должна была дополнить сенсорные кнопки регулировки громкости и питания в iPhone 15 Pro, от которых компания в результате отказалась. Сейчас на кнопку «Действие» можно повесить функции отключение звука, запуск фонарика, доступ к камере, быстрые команды, диктофонную запись, режим фокусировки, специальные возможности универсального доступа, лупу и переводчик.

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Теперь стало известно, что в линейке iPhone 16 Apple планирует добавить ещё больше функциональности кнопке «Действие». При этом сам элемент управления станет сенсорным с тактильной отдачей. Обновлённая кнопка «Действие», которая разрабатывается под кодовым названием Atlas, будет функционировать аналогично кнопке Home с Touch ID в старых моделях iPhone или трекпаду с Force Touch на новых MacBook.

Согласно внутренней документации, обновлённая кнопка «Действие» будет оснащена датчиком силы нажатия, но пока неясно, для чего это нужно.

Ожидается, что Apple также добавит кнопку «Действие» в бюджетный iPhone SE 4-го поколения, выпуск которого запланирован на 2025 год.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

Misha Gynin
–76
Misha Gynin
Мне кажется этой кнопке придают слишком большое значение (интересна как новинка просто), на деле ее будут использовать не чаще чем "библиотеку приложений" :)
8 минут назад
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