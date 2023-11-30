Apple выпустила ролик с рекламой функции клонирования голоса в iPhone

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Компания Apple поделилась на своём YouTube-канале трогательным рекламным роликом, который посвящён одной из новейших функций для людей с ограниченными возможностями. Речь идёт о возможности оцифровки своего голоса с помощью iPhone, iPad и Mac.В двухминутном видеоролике под названием «Потерянный голос» отец использует эту функцию, чтобы прочитать вслух сказку на ночь своей дочери.Функция Personal Voice, представленная в iOS 17, iPadOS 17 и macOS Sonoma, позволяет владельцам гаджетов с предрасположенностью к нарушениям когнитивных способностей создавать синтезированный голос. Он максимально похож на собственный голос пользователя. С помощью этой функции можно продолжать общаться своим голосом с близкими.Чтобы создать «слепок голоса», нужно зачитать вслух случайный набор текстовых подсказок длительностью до 15 минут. Стоит отметить, что пока эта фича доступна только на английском языке.