Apple выпустила ролик с рекламой функции клонирования голоса в iPhone

Компания Apple поделилась на своём YouTube-канале трогательным рекламным роликом, который посвящён одной из новейших функций для людей с ограниченными возможностями. Речь идёт о возможности оцифровки своего голоса с помощью iPhone, iPad и Mac.
В двухминутном видеоролике под названием «Потерянный голос» отец использует эту функцию, чтобы прочитать вслух сказку на ночь своей дочери.
Функция Personal Voice, представленная в iOS 17, iPadOS 17 и macOS Sonoma, позволяет владельцам гаджетов с предрасположенностью к нарушениям когнитивных способностей создавать синтезированный голос. Он максимально похож на собственный голос пользователя. С помощью этой функции можно продолжать общаться своим голосом с близкими.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым
Чтобы создать «слепок голоса», нужно зачитать вслух случайный набор текстовых подсказок длительностью до 15 минут. Стоит отметить, что пока эта фича доступна только на английском языке.
А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides