Apple выпустила ролик с рекламой функции клонирования голоса в iPhone

Фархад
Apple

Компания Apple поделилась на своём YouTube-канале трогательным рекламным роликом, который посвящён одной из новейших функций для людей с ограниченными возможностями. Речь идёт о возможности оцифровки своего голоса с помощью iPhone, iPad и Mac.

В двухминутном видеоролике под названием «Потерянный голос» отец использует эту функцию, чтобы прочитать вслух сказку на ночь своей дочери.



Функция Personal Voice, представленная в iOS 17, iPadOS 17 и macOS Sonoma, позволяет владельцам гаджетов с предрасположенностью к нарушениям когнитивных способностей создавать синтезированный голос. Он максимально похож на собственный голос пользователя. С помощью этой функции можно продолжать общаться своим голосом с близкими.

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Чтобы создать «слепок голоса», нужно зачитать вслух случайный набор текстовых подсказок длительностью до 15 минут. Стоит отметить, что пока эта фича доступна только на английском языке.
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Источник:
Apple
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Комментарии

Dmitriy
+799
Dmitriy
Так голосовая биометрия и накроется.
час назад в 19:23
#
tellurian
+4707
tellurian
Хорошая возможность для некоторых. Главное с умом подходить.
час назад в 19:30
#
Pavel Nikiforov
+638
Pavel Nikiforov
А чего приложуха вылетает при попытке воспроизведения видео?
час назад в 20:08
#
Mers
+4714
Mers Pavel Nikiforov
Нажимай на название ролика.
6 минут назад
#
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