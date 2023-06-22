Все нововведения в iOS 17 Beta 2

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Несколькими часами ранее компания Apple выпустила свежие тестовые сборки своих операционных систем, в том числе iOS 17 Beta 2. Этот апдейт содержит довольно много заметных нововведений.На странице скачивания и установки апдейта стало больше информации, в том числе сведения о том, как присоединиться к программе тестирования и сохранить резервную копию своих данных перед установкой.В несколько встроенных приложений добавлены подсказки, благодаря которым можно узнать об использовании различных функций. К примеру, в «Сообщениях» рассказывается о том, как набирать текст с помощью Siri.В настройках геолокации появилась новая опция — MicroLocation (микролокация). Что это такое, пока неизвестно.В приложении Apple Music можно выбрать продолжительность кроссфейда — эта функция позволяет трекам играть нонстопом без пауз с наложением начала следующей композиции на окончание предыдущей. Также появились виджеты Apple Music различных размеров.В настройках режима StandBy появилась опция, позволяющая отключить уведомления. Будут приходить только критически важные уведомления.