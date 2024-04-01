Вы точно захотите себе такой Cyberpunk 2077



Команда разработчиков «Киберпанка» объявили о выпуске ограниченного тиража своего тайтла на необычном для 2024 года носителе. Компания поддержала первоапрельский движ вместе с



В CD Project заявили, что многие фанаты компании оказались «не прочь поностальгировать по старым добрым временам, когда установка игры была целым ритуалом». Именно для них компания выпускает ограниченный тираж Cyberpunk 2077… на дискетах.



Команда разработчиков «Киберпанка» объявили о выпуске ограниченного тиража своего тайтла на необычном для 2024 года носителе. Компания поддержала первоапрельский движ вместе с Nothing Павлом Дуровым и другими публичными людьми и компаниями.В CD Project заявили, что многие фанаты компании оказались «не прочь поностальгировать по старым добрым временам, когда установка игры была целым ритуалом». Именно для них компания выпускает ограниченный тираж Cyberpunk 2077… на дискетах.





Поскольку тайтл довольно объемный, то в набор войдут 97 619 штук 3,5-дюймовых дискет. Установку игры с такого типа носителя иначе как ритуалом не назовешь: чего один только поиск дискетоприемника в 2024 году, не говоря уже о самой инсталляции. Впрочем, CD Projeck уже всё подсчитала:



Поскольку тайтл довольно объемный, то в набор войдут 97 619 штук 3,5-дюймовых дискет. Установку игры с такого типа носителя иначе как ритуалом не назовешь: чего один только поиск дискетоприемника в 2024 году, не говоря уже о самой инсталляции. Впрочем, CD Projeck уже всё подсчитала:

«Не забудьте пригласить друзей и составить график дежурства у ПК: по нашим оценкам, установка займёт около двух месяцев, если менять дискеты вовремя».



Однако губу придется закатить: при переходе по ссылке для заказа отображается разочаровывающее сообщение о первоапрельской шутке. Фуру дискет с «Киберпанком» вам всё-таки не привезут.