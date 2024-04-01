Павел Дуров замерз и «вернул стену» в Telegram. Смотрите сами

Олег

В Telegram-канале Павла Дурова появился скриншот со стеной прямо в мессенджере. Похоже, миллиардер поддержал первоапрельские дурачества. 

«Дуров, верни стену» — очень старый мем, который появился после того, как из соцсети «ВКонтакте» пропал раздел с соответствующим названием. На стене ВК пользователи могли оставлять собственные послания в разных видах.

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Дуров

Теперь Дуров решил поиграться с ностальгией 2010-х и опубликовал скриншот своего профиля в Telegram с разделом «Стена». На ней пользователи якобы уже оставили ликующие сообщения в честь возвращения долгожданного элемента.

Вряд ли команда Telegram рассматривает внедрение «стены» всерьез: теоретически, раздел устарел и не вяжется с текущей концепцией мессенджера. Однако при должной переработке и большом интересе пользователей стена в том или ином виде всё же может появиться в Telegram. 

Некоторые успели пошутить, что на возврат стены Дурова сподвигла ледяная ванна, купание в которой он ранее опубликовал в «историях» своего канала. 

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Источник:
Павел Дуров
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