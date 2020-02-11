





Неизвестные выпустили в продажу диски с операционной системой, которая называется Windows 12 Lite. Она не имеет отношения к Microsoft, но с Windows её кое-что всё-таки связывает.Диски с дистрибутивом Windows 12 Lite продаются на рыночных развалах в Великобритании и ещё нескольких странах — это самопальные CDR в конвертах с небрежно напечатанной полиграфией. На прилагающемся к диску буклете указано, что Windows 12 Lite можно запустить на компьютере параллельно с Windows 7 или Windows 10. операционная система загружается за 15 секунд и поддерживает драйверы Nvidea (вероятно, имеется в виду, Nvidia), поэтому пригодна для игр. Для установки Windows 12 Lite не требуется лицензия или ключ активации, ОС бесплатная, и её можно установить на любое количество компьютеров. Отдельно подчёркивается, что она не содержит рекламу и вирусы, не передаёт данные в Microsoft и не прерывает работу для установки обновления. Более того, она якобы работает в три раза быстрее, чем Windows 10.Как выяснили пользователи Reddit, на диске с Windows 12 Lite записан дистрибутив Linux, созданный на базе LiteOS с обоями из Windows 10. Скорее всего, у компании Microsoft возникнут претензии к разработчикам этой ОС по поводу названия и использования обоев, но с учётом того, что они не торгуют лицензиями, наказание может быть не таким суровым. Не исключено, что дисками торгуют те, кто никак не связан с Windows 12 Lite, а лишь решил заработать на известном бренде Windows.